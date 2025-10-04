FOTO Viteški turniri, suđenje coprnici, baklje, glazba i kuhinja: Ovog vikenda Medvedgrad se vraća u srednji vijek

"Srednjovjekovni dani na Medvednici" održat će se ovog vikenda na Medvedgradu, a posjetitelje očekuju viteški turniri, borbe s vatrenim bakljama i suđenje coprnici, prikaz vatrenog oružja, interaktivne radionice za djecu i odrasle, sajam te glazba, plesovi i kuhinja. "XVIII.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Srednjovjekovni dani na Medvednici" okupit će i brojne viteške udruge, a manifestaciju organizira Javna ustanova Park prirode Medvednica 4. i 5. listopada od 11 do 18 sati.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Medvedgrad je izgrađen 1254., nakon katastrofalne provale Tatara koji su do temelja porušili i spalili tadašnji Zagreb. Zagreb se sastojao tada od građanskog Gradeca i biskupskog Kaptola. Iako izgrađen prvenstveno za zaštitu građana, biskupa i crkvenog blaga, Medvedgrad je zbog savršenog strateškog položaja stalno bio u središtu imovinsko-političkih previranja.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Promijenio je brojne gospodare koji su ga dobivali ili gubili u raznim ženidbenim kombinacijama, kupoprodajama, spletkama ili zavjerama.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nikada nije bio napadnut, naprotiv, medvedgradski gospodari su svoju riznicu i skladišta nerijetko popunjavali pljačkanjem okolnih sela, a znali su nasrnuti i na Zagreb. Najzloglasniji među njima bili su grofovi Celjski koji su sredinom 15. stoljeća vršili takav teror da su mnogi stanovnici Gradeca pobjegli iz domova.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Čak i danas podsljemenskim selima kruže zastrašujuće priče o grofici Barbari Celjskoj, zloglasnoj Crnoj kraljici.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Medvedgrad je napušten 1590. nakon što je utvrdu porušio strašan potres, pa su se njezini posljednji vladari Gregorijanci preselili u dvorac u Šestinama. Od tada je stoljećima propadao, dugo su ga posjećivali samo pustolovi i lovci na blago koje je, navodno, negdje pod gradom sakrila Crna kraljica.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Tek je 1979. počelo njegovo sustavno arheološko istraživanje, konzervacija zidina i rekonstrukcija pojedinih dijelova. Iz ruševina je iznikla osmerokutna kapela sv. Filipa i Jakova, južna obrambena kula, palas - palača za stanovanje i još neki dijelovi.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Godine 1994. pod južnom je kulom podignut "Oltar domovine", djelo kipara Kuzme Kovačića, u kojem gori vječni plamen u čast svim hrvatskim junacima.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
