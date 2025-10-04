FOTO Viteški turniri, suđenje coprnici, baklje, glazba i kuhinja: Ovog vikenda Medvedgrad se vraća u srednji vijek
"Srednjovjekovni dani na Medvednici" održat će se ovog vikenda na Medvedgradu, a posjetitelje očekuju viteški turniri, borbe s vatrenim bakljama i suđenje coprnici, prikaz vatrenog oružja, interaktivne radionice za djecu i odrasle, sajam te glazba, plesovi i kuhinja. "XVIII.
Medvedgrad je izgrađen 1254., nakon katastrofalne provale Tatara koji su do temelja porušili i spalili tadašnji Zagreb. Zagreb se sastojao tada od građanskog Gradeca i biskupskog Kaptola. Iako izgrađen prvenstveno za zaštitu građana, biskupa i crkvenog blaga, Medvedgrad je zbog savršenog strateškog položaja stalno bio u središtu imovinsko-političkih previranja.
Nikada nije bio napadnut, naprotiv, medvedgradski gospodari su svoju riznicu i skladišta nerijetko popunjavali pljačkanjem okolnih sela, a znali su nasrnuti i na Zagreb. Najzloglasniji među njima bili su grofovi Celjski koji su sredinom 15. stoljeća vršili takav teror da su mnogi stanovnici Gradeca pobjegli iz domova.
Medvedgrad je napušten 1590. nakon što je utvrdu porušio strašan potres, pa su se njezini posljednji vladari Gregorijanci preselili u dvorac u Šestinama. Od tada je stoljećima propadao, dugo su ga posjećivali samo pustolovi i lovci na blago koje je, navodno, negdje pod gradom sakrila Crna kraljica.
Tek je 1979. počelo njegovo sustavno arheološko istraživanje, konzervacija zidina i rekonstrukcija pojedinih dijelova. Iz ruševina je iznikla osmerokutna kapela sv. Filipa i Jakova, južna obrambena kula, palas - palača za stanovanje i još neki dijelovi.