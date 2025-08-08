FOTO Tisuće ljudi preplavilo ulice Tel Aviva: 'Donesi odluku! Završi rat i vrati sve kući'

Napetost u Izraelu dosegnula je vrhunac nakon objave potresnih snimki izgladnjelih talaca. Na masovnom prosvjedu u Tel Avivu, deseci tisuća okupljenih gledali su snimku taoca Evyatara Davida, dok je otac drugog zatočenika, Roma Braslavskog, zavapio: "Ne prepoznajem sina. Moje dijete umire!"
Foto: AVIV ATLAS/REUTERS
Njegova poruka premijeru Netanyahuu bila je izravna: "Donesi odluku! Završi rat i vrati sve kući."
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Ovi prosvjedi, koje organizatori opisuju kao najveće od početka rata, okupljaju i do 150.000 ljudi. Scene s Trga demokracije u Tel Avivu, gdje su prosvjednici ležali na tlu prekrivenom crvenom bojom kako bi simbolizirali "smrt demokracije", obišle su svijet.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Ogorčenje je usmjereno na premijera, kojeg je bivši šef agencije Shin Bet, Yuval Diskin, nazvao "najgorim u povijesti Izraela".
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Metode prosvjeda uključuju građanski neposluh, blokade glavnih autocesta poput Ayalona i paljenje vatri. Odgovor vlasti je sve oštriji.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Policija redovito koristi vodene topove za rastjerivanje mase, a sukobi često rezultiraju nasilnim uhićenjima. Od početka rata uhićeno je više od tisuću prosvjednika, a deseci su ozlijeđeni u okršajima s policijom.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Obitelji talaca i aktivističke skupine inzistiraju na sveobuhvatnom dogovoru koji bi osigurao povratak svih zatočenika, po principu "sve ili ništa". .
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Unatoč pritiscima s ulica i međunarodne zajednice, o čemu izvještavaju CNN i BBC, premijer Netanyahu uglavnom ostaje prkosan, opisujući prosvjednike kao "nasilnu manjinu" i ignorirajući njihove zahtjeve za prekidom sukoba.
Foto: AVIV ATLAS/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
