FOTO Tisuće ljudi preplavilo ulice Tel Aviva: 'Donesi odluku! Završi rat i vrati sve kući'
Napetost u Izraelu dosegnula je vrhunac nakon objave potresnih snimki izgladnjelih talaca. Na masovnom prosvjedu u Tel Avivu, deseci tisuća okupljenih gledali su snimku taoca Evyatara Davida, dok je otac drugog zatočenika, Roma Braslavskog, zavapio: "Ne prepoznajem sina. Moje dijete umire!"
Ovi prosvjedi, koje organizatori opisuju kao najveće od početka rata, okupljaju i do 150.000 ljudi. Scene s Trga demokracije u Tel Avivu, gdje su prosvjednici ležali na tlu prekrivenom crvenom bojom kako bi simbolizirali "smrt demokracije", obišle su svijet.
Policija redovito koristi vodene topove za rastjerivanje mase, a sukobi često rezultiraju nasilnim uhićenjima. Od početka rata uhićeno je više od tisuću prosvjednika, a deseci su ozlijeđeni u okršajima s policijom.
Unatoč pritiscima s ulica i međunarodne zajednice, o čemu izvještavaju CNN i BBC, premijer Netanyahu uglavnom ostaje prkosan, opisujući prosvjednike kao "nasilnu manjinu" i ignorirajući njihove zahtjeve za prekidom sukoba.