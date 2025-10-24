FOTO Simbol Gorskog kotara ponovno otvara svoja vrata: Pogledajte preuređeni Hotel Risnjak

Nakon tri godine sveobuhvatne obnove i preuređenja, najstariji delnički hotel, Hotel Risnjak, uskoro će ponovno otvoriti svoja vrata i primiti prve goste.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Riječ je o povratku legende delničkog turizma, hotela koji je još davne 1924. godine započeo s radom i koji već više od stoljeća predstavlja simbol Gorskog kotara.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Kako nam je rekao za Pixsell vlasnik Ante Kraljević, iza njih su tri zahtjevne godine tijekom kojih je hotel prošao potpunu transformaciju.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
"Ovaj put je bila totalna rekonstrukcija, od krova do fasade. Ugradili smo sve moderne tehnologije u smislu uštede energije – dizalice topline, grijanje na biomasu, automatsko upravljanje energijom i visoko učinkovitu fasadnu ovojnicu. To nam je bio cilj", istaknuo je Kraljević.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Hotel Risnjak sada ponosno nosi četiri zvjezdice, a svojim će gostima ponuditi dvadeset prostranih soba – od obiteljskih s četiri ležaja i velikog apartmana do niza dvokrevetnih soba. Najmanja soba ima 23 četvorna metra, dok je najveća 36 kvadrata.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
"Željeli smo povećati komfor naših gostiju, više nema jednokrevetnih soba. Sve je rađeno s idejom da boravak u Risnjaku bude ugodan, topao i moderan", dodao je Kraljević.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Posebnu čar hotelu daju sobe posvećene slavnim gostima koji su nekada ondje boravili – Draženu Petroviću, Krešimiru Ćosiću i Borisu Dvorniku.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
"Boris je tu bio dok je snimao film, a Dražen na pripremama još kao šesnaestogodišnjak. Iako tada nitko nije znao tko je on, svi su ga zapamtili po tome što je već u šest ujutro dolazio po ključ od dvorane i sam trenirao dva-tri sata prije svih", otkriva nam Kraljević.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Obnova hotela, vrijedna oko 4 milijuna eura, trajala je nešto duže od planiranog, no rezultat je, kako kažu u Risnjaku, vrijedan svake uložene minute i eura. Hotel je u potpunosti pomladio radni tim, a zaposlenici su uglavnom domaći ljudi, što, prema riječima vlasnika, daje dodatnu toplinu i autentičnost boravku.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Službeno otvorenje očekuje se vrlo brzo, a Delnice će tako ponovno imati reprezentativan hotel koji spaja tradiciju, suvremenost i toplinu goranskog gostoprimstva.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
