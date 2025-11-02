FOTO Pustoš na mjestu 'trbuha grada': Dolac se seli, maknuti su štandovi

"Podružnica Tržnice Zagreb u petak je donijela odluku o premještanju prodajne aktivnosti s gornje plohe tržnice. Klupe s otvorene plohe Dolca preselit će se na Europski trg, a o svim detaljima premještaja Tržnice Zagreb će direktno obavijestiti zakupce", ističe se u priopćenju Zagrebačkog holdinga
Tržnice Zagreb preventivno u utorak za prodaju zatvorile unutarnju halu tržnice Dolac zbog pada žbuke s dijela stropa. Stručnjaci su u međuvremenu ukazali na potrebu uklanjanja preostale žbuke na stropu i problem s vlagom koja dolazi s gornje plohe tržnice. Zbog toga su Tržnice donijele odluku da se osim sanacije unutarnje hale ispita i stanje gornje plohe tržnice
U Zagrebačkom holdingu kažu da je odluka o preseljenju tržnice Dolac na Europski trg privremenog karaktera, a ako se istražnim radnjama potvrdi da je dovoljno provesti manje građevinske zahvate, ponovno otvaranje tržnice Dolac očekuje se za nekoliko tjedana