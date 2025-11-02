FOTO Pustoš na mjestu 'trbuha grada': Dolac se seli, maknuti su štandovi

S platoa najpoznatije zagrebačke tržnice Dolac uklonjeni su štandovi
S platoa najpoznatije zagrebačke tržnice Dolac uklonjeni su štandovi
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Već od sutra tržnica bi trebala raditi na privremenom mjestu - na Europskom trgu
Već od sutra tržnica bi trebala raditi na privremenom mjestu - na Europskom trgu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Krenut će u radno vrijeme tržnice, priopćio je u petak Zagrebački holding
Krenut će u radno vrijeme tržnice, priopćio je u petak Zagrebački holding
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
"Podružnica Tržnice Zagreb u petak je donijela odluku o premještanju prodajne aktivnosti s gornje plohe tržnice. Klupe s otvorene plohe Dolca preselit će se na Europski trg, a o svim detaljima premještaja Tržnice Zagreb će direktno obavijestiti zakupce", ističe se u priopćenju Zagrebačkog holdinga
"Podružnica Tržnice Zagreb u petak je donijela odluku o premještanju prodajne aktivnosti s gornje plohe tržnice. Klupe s otvorene plohe Dolca preselit će se na Europski trg, a o svim detaljima premještaja Tržnice Zagreb će direktno obavijestiti zakupce", ističe se u priopćenju Zagrebačkog holdinga
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Tržnice Zagreb preventivno u utorak za prodaju zatvorile unutarnju halu tržnice Dolac zbog pada žbuke s dijela stropa. Stručnjaci su u međuvremenu ukazali na potrebu uklanjanja preostale žbuke na stropu i problem s vlagom koja dolazi s gornje plohe tržnice. Zbog toga su Tržnice donijele odluku da se osim sanacije unutarnje hale ispita i stanje gornje plohe tržnice
Tržnice Zagreb preventivno u utorak za prodaju zatvorile unutarnju halu tržnice Dolac zbog pada žbuke s dijela stropa. Stručnjaci su u međuvremenu ukazali na potrebu uklanjanja preostale žbuke na stropu i problem s vlagom koja dolazi s gornje plohe tržnice. Zbog toga su Tržnice donijele odluku da se osim sanacije unutarnje hale ispita i stanje gornje plohe tržnice
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
U Zagrebačkom holdingu kažu da je odluka o preseljenju tržnice Dolac na Europski trg privremenog karaktera, a ako se istražnim radnjama potvrdi da je dovoljno provesti manje građevinske zahvate, ponovno otvaranje tržnice Dolac očekuje se za nekoliko tjedana
U Zagrebačkom holdingu kažu da je odluka o preseljenju tržnice Dolac na Europski trg privremenog karaktera, a ako se istražnim radnjama potvrdi da je dovoljno provesti manje građevinske zahvate, ponovno otvaranje tržnice Dolac očekuje se za nekoliko tjedana
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/