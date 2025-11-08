FOTO Pogledajte prosvjed u Splitu: Okupljeni tražili puštanje pritvorenih, išli i do suda

Na splitskoj Rivi u subotu je, nešto iza 11 sati, počeo prosvjed navijačke skupine Torcide zbog uhićenja devet osoba koje su sudjelovale u incidentu na obilježavanju Dana srpske kulture na Blatinama.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Na početku prosvjeda pozvali su na dostojanstvo prilikom prosvjeda kao i na domoljublje. Pustili su i hrvatsku himnu.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Prosvjed je počeo intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša domovino! Početak prosvjeda nazvanog „Što se krvlju brani, ne pušta se lako“, najavljen za 11 sati, nešto je kasnio, a do njegova početka, na vrhu Rive, gdje je postavljena bina, trajao je glazbeni program, s razglasa su se puštale domoljubne pjesme.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Stipe Lekić, tajnik Torcide, obratio se okupljenima: 'Htio bih podsjetiti na našeg sugrađanina Franu Tentu, koji je prije 80 godina skinuo jugoslavensku zastavu s Marjana i zbog toga završio u zatvoru. Mučili su ga i maltretirali. A sada se događa isto samo zato što smo Hrvati. Sramotno je da i nakon 80 godina ne smijemo javno reći da smo Hrvati', rekao je Lekić.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Nakon Lekićeve poruke, okupljeni zapjevali su još nekoliko pjesama, a potom im se obratio voditelj skupa. Pozvao je prosvjednike da se upute prema zgradi suda kako bi "izrazili svoje neslaganje" s odlukom o pritvaranju.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
