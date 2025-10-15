FOTO Ovo su članovi bande koji su pljačkali kombije za prijevoz novca: Ukrali više od 300.000 eura

Dvojica muškaraca, 42-godišnjak iz Bosne i Hercegovine i 44-godišnjak iz Italije, sumnjiče se da su organizirali i izveli dvije spektakularne pljačke kombija za prijevoz novca u Zagrebu i Karlovcu, tijekom kojih su ukrali više od 300.000 eura.
Kriminalističkim istraživanjem, koje su proveli službenici PU karlovačke u suradnji sa zagrebačkim kolegama, utvrđeno je da je ovaj dvojac zajedno s nepoznatim suradnikom opljačkao specijalna kombi vozila za prijevoz novca na dvije lokacije.
Prva pljačka dogodila se 6. rujna u jutarnjim satima na zagrebačkoj Trešnjevci, kada su provalili u kombi i odnijeli novac. Drugu pljačku izveli su 22. rujna u karlovačkoj četvrti Dubovac, gdje su prišli kombiju za prijevoz novca, nasilno otvorili vozačeva vrata i također ukrali novac.
Uhićeni su nakon provedenog istraživanja i predani pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njih Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave, izvijestila je PU karlovačka.