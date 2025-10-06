FOTO Ovo je najmodernija gimnazija u Hrvatskoj: Koštala je više od 16 milijuna eura, pogledajte kako izgleda
Završetak izgradnje nove zgrade 1. Gimnazije obilježen je u ponedjeljak u Osijeku pri čemu je premijer Andrej Plenković istaknuo da će taj projekt omogućiti kvalitetnije obrazovanje, a dio je ogromnih ulaganja u obrazovni sustav.
Izgradnja je sufinancirana sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od 4,8 milijuna eura, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 500 tisuća eura za opremanje zgrade.
Premijer Plenković na svečanosti je ocijenio kako će učenici 1. gimnazije ovdje imati odlične uvjete te da je ta investicija dio ogromnih ulaganja u obrazovni sustav, što je jedan od temeljnih prioriteta za našu budućnost i mlade.
Proračun Ministarstva znanosti porastao na 4,5 milijardi eura Podsjetio je da je proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja s inicijalnih 1,6 milijardi eura porastao na 4,5 milijardi eura, što je pet posto hrvatskog BDP-a a trenutno je u tijeku ciklus ulaganja u dječje vrtiće, osnovne i srednje škole te visoko obrazovanje vrijedan 2,7 milijardi.
Uz današnje otvaranje posljednje dionice autoceste na koridoru 5C, najavio je i realizaciju projekta izgradnje novog osječkog KBC-a, za koji je Vlada darovala zemljište a koji će Osijek učiniti središtem suvremene zdravstvene skrbi.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić podsjetio je kako je prije nekoliko godina nastala ideja o izgradnji nove zgrade 1. Gimnazije, o čemu se desetljećima govorilo u javnosti, jer stara zgrada nije bila primjerena zahtjevima modernog obrazovanja.
Zahvaljujući velikim naporima i velikim sredstvima danas imamo ovu modernu zgradu, a sinergija grada Osijeka, Županije i Vlade donijela je puno dobrih projekata za ovo područje, poput koridora 5C, škole te novog osječkog KBC-a čija se realizacija priprema, istaknuo je Anušić.
Ravnatelj škole Ivan Čelebić kazao je kako 1. gimnazija djeluje od 1992. a selidbom na novu lokaciju sada na raspolaganju ima 17 učionica i sportsku dvoranu, koju ranije nisu imali, te neto površinu od oko sedam tisuća kvadratnih metara.
Tijekom posjeta Osječko-baranjskoj županiji premijer Plenković u Osijeku će s predstavnicima nadležnih službi održati sastanak o problematici suzbijaja afričke svinjske kuga, a potom u Baranji nazočiti svečanosti obilježavanja izgradnje autoceste A5.