FOTO Ovo je jedina hrvatska rijeka koja teče i unatrag: Toliko je mirna da joj vjetar mijenja smjer, zovu je i stajačicom
U srcu slavonske ravnice skriva se Bosut, rijeka toliko spora da je nazivaju stajačicom, pa čak i rijekom bez izvora. Njegova najfascinantnija karakteristika, opjevana još u doba Rimljana, jest da ponekad izgleda kao da teče unatrag.
Prema predaji, stari Rimljani hvalili su se kako u svom carstvu imaju rijeku koja do podneva teče u jednom smjeru, a poslijepodne u drugom. Ta slikovita aluzija odnosila se na Bosut, čiji je tok toliko miran da se i najslabiji vjetar može poigrati njegovom površinom i stvoriti iluziju kretanja vode uzvodno.
Bosut se smatra „rijekom bez izvora“ jer nema klasično izvorište, već nastaje spajanjem potoka Biđ i Berava te se napaja podzemnim vodama. Njegovo korito zapravo je drevni rukavac Save koji se s vremenom zatrpao nanosima.
Prema tumačenjima, Turci su mu stoga nadjenuli ime Bosut, od riječi ‘boš’ (prazan) i ‘sut’ (voda), opisujući ga kao „praznu vodu“. Tek ga brojne pritoke i kanali, poput Spačve i Studve, ispunjavaju vodom.
Unatoč mirnom toku, Bosut ima zavidnu duljinu od 186 kilometara, a protječe kroz Hrvatsku i Srbiju, pri čemu se 151 kilometar nalazi na hrvatskom tlu. Najduža je lijeva pritoka Save, a njegove su obale svjedoci tisućljetne povijesti.
Obale su dom pticama močvaricama, no zbog sporog toka ljeti se pretvara u „džunglu“ vodenog bilja poput lopoča i vodene leće, što zbog manjka kisika ponekad dovodi do pomora ribe. Regulacija vodostaja branama pretvorila ga je u ključni sustav za odvodnjavanje, ali i uzrokovala zamuljivanje korita.