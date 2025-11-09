FOTO Jeste li ikad sanjali o vlastitom dvorcu? Ovaj se prodaje! Ima bogatu povijest, a evo koja je cijena

"Prema pričama, centralni dio dvorca je u početku bio Pavlinski (red fratara) samostan okružen vinogradima. O tome vremenu svjedoče masivni temelji zgrade, vidljivi u impresivnom podrumu sa lučnim stropom koji je od davnina bio vinski podrum. Do sredine 20. stoljeća dvorac je bio okružen vinogradima sa idealnom orijentacijom jug-jugoistok", stoji u oglasu.
Kako se dodaje u oglasu, današnje stanje objekta su dvije kuće, boltani vinski podrum, kapelica koja ima vatikanski certifikat za održavanje crkvenih obreda, prekrasan perivoj i park te goleme površine pašnjaka i šuma.