FOTO Jeste li ikad sanjali o vlastitom dvorcu? Ovaj se prodaje! Ima bogatu povijest, a evo koja je cijena

U Seketinu, navrh obronka s impresivnim pogledom, prodaje se dvorac stambene površine 460,00 m2.
Foto: A2Z/Njuškalo
Kako stoji u oglasu na Njuškalu, povijest dvorca je nevjerojatno bogata. Naime, spominje se u knjigama i arhivima negdje čak i od 13. stoljeća.
Foto: A2Z/Njuškalo
"Prema pričama, centralni dio dvorca je u početku bio Pavlinski (red fratara) samostan okružen vinogradima. O tome vremenu svjedoče masivni temelji zgrade, vidljivi u impresivnom podrumu sa lučnim stropom koji je od davnina bio vinski podrum. Do sredine 20. stoljeća dvorac je bio okružen vinogradima sa idealnom orijentacijom jug-jugoistok", stoji u oglasu. 
Foto: A2Z/Njuškalo
Prema arhivskim zapisima, u 17. stoljeću bio je u posjedu plemićke obitelji Patačić, dok je u 19. stoljeću došao u vlasništvo plemićke obitelji Korff-Schmising-Kerssenbrock.
Foto: A2Z/Njuškalo
U prvoj polovici 20. stoljeća, varaždinski poduzetnik kupuje dvorac Seketin kao vjenčani dar svojoj supruzi. Dvorac je od tada u obiteljskom vlasništvu.
Foto: A2Z/Njuškalo
Kako se dodaje u oglasu, današnje stanje objekta su dvije kuće, boltani vinski podrum, kapelica koja ima vatikanski certifikat za održavanje crkvenih obreda, prekrasan perivoj i park te goleme površine pašnjaka i šuma.
Foto: A2Z/Njuškalo
Nekretnina se prodaje za 660.000 eura. 
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
Foto: A2Z/Njuškalo
