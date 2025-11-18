FOTO Ostao je samo nagorjeli kostur: Pogledajte kako Vjesnikov neboder izgleda iz zraka

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je u utorak prijepodne Hini da požar Vjesnikova nebodera i dalje gase s 30 vozila i 80-ak vatrogasaca koji se konstantno rotiraju, a požar se gasi izvana jer ulazak u zgradu zasad nije siguran.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Sada ćemo vrlo brzo odlučiti hoćemo li ići u ponovnu unutarnju navalu ili ćemo ostati vani, isključivo zbog sigurnost vatrogasaca. Morat ćemo odlučiti hoćemo li ići s vatrogascima unutra ili ćemo pričekati još malo vremena dok ne budemo potpuno sigurni da je unutra sigurno ući", dodao je Jembrih. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Jembrih je izvijestio da je sada situacija nepromijenjena s obzirom da su se noćas morali povući iz zgrade jer su "ostali na neki način zarobljeni u požaru" koji je počeo na 13. katu pa se prebacio na peti kat, pa je krenuo prema vatrogascima tako da su počeli vrlo oprezno gasiti izvana, međutim i to je bilo otežano zbog padajućih predmeta i stakla. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Dodao je da su također krenuli gasiti požar i iznutra od samog podruma jer je na svim katovima počela gorjet vatra.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Iz podruma su krenuli prema gore i došli su do 13. kata, a nažalost zadnja dva kata - 14. i 15. se nisu usudili gasiti i sada je došlo do ponovne pojave plamena.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Zbog sigurnosti vatrogasaca nismo dali da idemo dalje unutra, nego smo se povukli. Požar se mora gasiti tako da se uđe u požar i zagazi čizmom a to nije šetanje kroz kancelariju nego se prolazi kroz izgorjelo, pobacano, vrlo je opasno unutra", kaže Jembrih. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Napominje da sada moraju odlučiti hoće li vatrogasci ući u Vjesnikov neboder ili će još pričekati dok ne bude potpuno sigurno ući. Požar se zasad gasi izvana.  
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Jembrih nije htio prognozirati kada će požar biti ugašen. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
