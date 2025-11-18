FOTO Ostao je samo nagorjeli kostur: Pogledajte kako Vjesnikov neboder izgleda iz zraka
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je u utorak prijepodne Hini da požar Vjesnikova nebodera i dalje gase s 30 vozila i 80-ak vatrogasaca koji se konstantno rotiraju, a požar se gasi izvana jer ulazak u zgradu zasad nije siguran.
"Sada ćemo vrlo brzo odlučiti hoćemo li ići u ponovnu unutarnju navalu ili ćemo ostati vani, isključivo zbog sigurnost vatrogasaca. Morat ćemo odlučiti hoćemo li ići s vatrogascima unutra ili ćemo pričekati još malo vremena dok ne budemo potpuno sigurni da je unutra sigurno ući", dodao je Jembrih.
Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna.
Jembrih je izvijestio da je sada situacija nepromijenjena s obzirom da su se noćas morali povući iz zgrade jer su "ostali na neki način zarobljeni u požaru" koji je počeo na 13. katu pa se prebacio na peti kat, pa je krenuo prema vatrogascima tako da su počeli vrlo oprezno gasiti izvana, međutim i to je bilo otežano zbog padajućih predmeta i stakla.
"Zbog sigurnosti vatrogasaca nismo dali da idemo dalje unutra, nego smo se povukli. Požar se mora gasiti tako da se uđe u požar i zagazi čizmom a to nije šetanje kroz kancelariju nego se prolazi kroz izgorjelo, pobacano, vrlo je opasno unutra", kaže Jembrih.