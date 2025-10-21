Večernji list
FOTO Da, ovo je Bijela kuća, a ovo kraj nje su bageri: Trump ruši jedan njen dio
Bageri su počeli rušenje dijela istočnog krila Bijele kuće kako bi se na tom mjestu izgradila plesna dvorana
Foto: Reuters/Pixsell
Teški strojevi u ponedjeljak su počeli uklanjati dio pročelja istočnog krila, gdje se nalaze i ured Prve dame, kazalište, kazalište i ulaz za posjetitelje gdje su dočekivni strani dostojanstvenici
Foto: Reuters/Pixsell
Projekt izgradnje plesne dvorane vrijedan je 250 milijuna dolara, a financirat će se privatnim sredstvima. Donirale su neke od velikih američkih tvrtki poput Applea, Amazon-a i Lockheed Martina, ali i sam Donald Trump
Foto: Reuters/Pixsell
Nova dvorana moći će primiti do 999 gostiju i bit će odvojena od glavne zgrade Bijele kuće. Trump je izjavio da će dvorana biti "najljepša u zemlji" i da će "potpuno poštovati postojeću zgradu.
Foto: Reuters/Pixsell
Odluka o rušenju istočnog krila izazvala je brojne kritike u javnosti. Kako so izgleda danas u Washingtonu, pogledajte u galeriji.
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
