Ona je 'grabljivica nogometaša', kad pogledajte njene fotke, bit će vam jasno zašto je tako zovu
Bruna Rotta, brazilska influencerica koja svojim izgledom oduzima dah, našla se u središtu medijske pozornosti zbog svog burnog ljubavnog života s nizom elitnih sportaša, a njezine društvene mreže otkrivaju zašto joj je teško odoljeti
Atraktivna brazilska influencerica Bruna Rotta, koja na TikToku broji više od dva milijuna pratitelja, u posljednje vrijeme puni naslovnice sportskih i zabavnih portala pod nimalo laskavim nadimkom "grabljivica nogometaša".
Ovaj epitet, koji joj je prišiven zbog niza romantičnih veza s poznatim igračima, postaje jasniji tek jednim pogledom na njezin profil na društvenim mrežama gdje redovito objavljuje sadržaj koji kombinira fitness savjete, modeling i humoristične isječke iz privatnog života.
Njezina najeksponiranija veza bila je ona s brazilskom zvijezdom Real Madrida, Rodrygom Goesom, s kojim je započela romansu u rujnu 2023. godine. Tijekom njihove veze, Bruna je bila redovita pojava na stadionu Santiago Bernabeu, a par je često dijelio zajedničke trenutke na internetu
Nakon završetka romanse s Rodrygom, mediji su Brunu počeli povezivati s drugim nogometašima, čime je nadimak "grabljivica" dobio na težini jer se činilo da atraktivna Brazilka jednostavno prelazi s jedne "žrtve" na drugu unutar istog profesionalnog kruga.
Ubrzo nakon prekida s igračem Reala, pojavile su se glasine da je Rotta u vezi s Mateom Reteguijem, talijanskim reprezentativcem i bivšim napadačem koji je pažnju privukao igrama u Atalanti, no ta priča nije dugo trajala prije nego što je njezino srce navodno osvojio novi nogometaš
Najnovija meta ove fatalne brinete navodno je Nuno Tavares, nogometaš Lazija, s kojim je nedavno viđena na večeri u Rimu u društvu prijatelja, što je bilo sasvim dovoljno da se pokrenu nove priče o još jednom nogometnom osvajanju.
Osim ljubavnih intriga, Bruna Rotta je izgradila ozbiljno poslovno carstvo na internetu, gdje njezin utjecaj seže daleko izvan granica sportskih tračeva. S više od 1,7 milijuna pratitelja na Instagramu i preko dva milijuna na TikToku, ona je postala relevantna figura u svijetu digitalnog marketinga, promovirajući zdrav način života i luksuzne brendove.