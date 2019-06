'Na Instagramu me tražio da kupi moje nošene gaćice. Znam da zvuči odvratno, ali...'

Foto: Instagram Iako Steven Zuber i Dennis Aogo nisu pomogli Stuttgartu da ostane u Bundesligi, to neće naškoditi zvjezdanom statusu koji uživaju njihove supruge.

Foto: Instagram Mirjana Zuber i Ina Aogo pokrenule su podcast “Spielerfrauen On Air” (u slobodnom prijevodu “WAGsice uživo”) koji je u kratkom vremenu stekao veliki broj obožavatelja.

