FOTO Goran Ivanišević, Slaven Bilić i sportska elita Balkana zajedno u Sarajevu
Čak 353.848 sudionika okupila je 29. sezona Plazma Sportskih igara mladih, najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi. Igre, koje su se širenjem u Bosnu i Hercegovinu prije 15 godina pretvorile u jedan od prepoznatljivih hrvatskih izvoznih proizvoda, ove godine u Sarajevu obilježavaju svoj veliki jubilej međunarodnog povezivanja putem sporta.
U Sarajevu se okupilo 1500 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. U sklopu programa odigrane su i šahovske simultanke. Uz 20 najboljih mladih šahista zaigrali su bivši europski povjerenik, poseban izaslanik za Cipar Johannes Hahn, sportske legende Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Aitor Karanka, Aljoša Asanović, Mehmed Baždarević, Mario Stanić...
All-star day pratio je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te brojni prijatelji i ambasadori Igara Aleksander Čeferin, predsjednik Uefe i ambasador Igara
U timu zvijezda zaigrali su prijatelji i ambasadori Igara Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a, Predrag Mijatović, Nemanja Matić, Alastair Campbell, Šime Vrsaljko, Aljoša Asanović, Julien Escude, Stiliyan Petrov, Christian Karembeu, Vladimir Šmicer, Stipe Pletikosa, Aitor Karanka, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Vedad Ibišević, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Amel Tuka, Kenan Magoda, Zenit Đozić i Branko Đurić...
Plazma Sportske igre mladih osnovane su u Splitu 1996. godine, od prvih Igara do danas u četiri zemlje članice Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji sudjelovalo je više od tri milijuna 440 tisuće djece i mladih. O značenju širenja Igara govorio je i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji se zadržao u poduljem razgovoru s predsjednikom PSG-a i Aleksandrom Čeferinom, prvim čovjekom Uefe.