FOTO Sunčanu subotu naši poznati iskoristili su za šetnju zagrebačkom špicom

Sunčanu subotu mnogi su iskoristili za druženje u gradu, a mnogi poznati prošetali su i zagrebačkom špicom. 
Sunčanu subotu mnogi su iskoristili za druženje u gradu, a mnogi poznati prošetali su i zagrebačkom špicom. 
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Pjevačica Andrea Šušnjara prošetala je u traper kombinaciji, a tu su bile i influencerice Petra Meštrić i Meri Goldašić.
Pjevačica Andrea Šušnjara prošetala je u traper kombinaciji, a tu su bile i influencerice Petra Meštrić i Meri Goldašić.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Tko je još prošetao špicom, pogledajte u našoj galeriji.
Tko je još prošetao špicom, pogledajte u našoj galeriji.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli

Ne propustite

1/