FOTO Sabrina je bila san mnogih muškaraca u 80-ima! Ima 57 godina, a badići i danas jedva zadržavaju njene bujne grudi

Unatoč godinama, Sabrina i dalje oduševljava svojom pojavom, što potvrđuje i njena baza od 1,3 milijuna pratitelja na Instagramu. Na ovoj društvenoj mreži, pjevačica redovito dijeli fotografije koje naglašavaju njene atribute, uključujući zavidno ravan trbuh i bujne obline.
Sabrina ne samo da održava aktivan glazbeni život kroz nastupe i koncerte, već i svojim obožavateljima pruža uvid u svakodnevicu. Nedavno je otkrila da svoju impresivnu figuru održava, između ostalog, redovitim vježbanjem u teretani.
S obzirom na to da je iz Italije, a mediteranska dijeta u svijetu je proglašena kao jedna od najzdravijih, nije ni čudno da je Salerno u tako odličnoj formi. Pjevačica je nedavno u novom intervjuu otkrila neke nepoznate detalje o svojem životu i karijeri. Otkrila je da misli da su je ljudi uvijek pogrešno percipirali.
– Moj suprug i ja zajedno smo već trideset godina. Ljudi su me oduvijek pogrešno percipirali: smatram se više inteligentnom nego lijepom – rekla je i dodala da nije istina da je u njenom životu bilo mnogo muškaraca te da je imala samo tri ljubavne veze uključujući i onu sa svojim suprugom. Isto tako je kazala i da su joj kraj karijere predviđali kad je imala samo 20 godina.
Sabrina je od 2006. u braku s poduzetnikom Enricom Montijem, s kojim je od 1994. te ima sina Lucu Mariu. Da je Sabrina Talijanima i dalje draga, mogli smo vidjeti na Sanremu 2020. godine, gdje je izvela svoj bezvremenski hit "Boys".