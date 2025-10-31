FOTO Ova fotografija je postala viralna i svi pričaju o zagrljaju Vance i Kirkove udovice

Erika je, samo nekoliko tjedana nakon suprugove smrti, hrabro stala na pozornicu pred tisućama mladih ljudi zajedno s američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom. Tijekom govora dogodio se emotivan trenutak kada su se Vance i Erika zagrlili – prizor koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.
Mnogi korisnici interneta izrazili su divljenje Erikinoj snazi i hrabrosti da se pojavi u javnosti u tako teškim trenucima. No, pojavili su se i brojni kritički komentari koji su propitivali političku poruku tog događaja.
U komentarima su korisnici zamjerili Eriki i Vanceu što su bili tako prisni. "Previše strastveno. Gotovo da nije imala ni razdoblje tugovanja. Charliejevi roditelji ne žele razgovarati s njom. Nešto nije u redu s njom...", pisalo je u drugom komentaru.
"Kirkova udovica Erika Kirk u uskim crnim kožnim hlačama hvata oženjenog muškarca JD Vancea za glavu i privlači ga k sebi dok joj on intimno šapuće na uho...", napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži x.
Podsjetimo, Charlie Kirk, suosnivač organizacije Turning Point USA i jedna od najutjecajnijih konzervativnih figura u SAD-u, ubijen je 10. rujna 2025. tijekom kampus-događaja na Utah Valley Universityju u Oremu.