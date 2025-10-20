FOTO Najveći rock klasici u novom ruhu odzvanjali ZKM-om, nastupio i bivši finalist Supertalenta

Večeras je u prepunom Zagrebačkom kazalištu mladih pod pokroviteljstvom Večernjeg lista nastupio White Quartet. Riječ je o četvero vrhunskih mladih virtuoza koji su za publiku na gudačkim instrumentima izveli najveće rock klasike svih vremena.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Bivši finalist Supertalenta Martin Kutnar na violončelu te Katarina Kutnar, Osman Eyublu i Marta Stanec na violinama, okupljenima su priredili pravi spektakl. 
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Kvartet u sličnom sastavu već djeluje skoro jedno desetljeće, a prije dvije godine odlučili su se za rebranding, pa tako od 2023. godine nastupaju na koncertima, festivalima i svečanostima diljem Hrvatske i inozemstva. Djelić atmosfere s koncerta pogledajte u nastavku galerije.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
