FOTO Duga crna kosa, trendi 'french' nokti! Goran večeras kuha u 'Večeri za 5', frizer je i ima osebujan stil

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' došao je red da svoje kulinarske sposobnosti, ali i to kakav je domaćin, pokaže Goran Levar, frizer osebujnog stila i specifičnog modnog izričaja.
Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' došao je red da svoje kulinarske sposobnosti, ali i to kakav je domaćin, pokaže Goran Levar, frizer osebujnog stila i specifičnog modnog izričaja.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Ovaj simpatični 36-godišnjak ekipu će ugostiti u Bošnjacima.
Ovaj simpatični 36-godišnjak ekipu će ugostiti u Bošnjacima.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Nakon što je završio frizersku školu preselio je u Zagreb, a zatim se vratio u Slavoniju gdje planira pokrenuti svoj biznis, a osim što se bavi friziranjem, bavi se i raznim dekoracijama i renovacijama pa je tako sam renovirao kuhinju, a sada mu je sljedeći projekt renovacija vikendice.
Nakon što je završio frizersku školu preselio je u Zagreb, a zatim se vratio u Slavoniju gdje planira pokrenuti svoj biznis, a osim što se bavi friziranjem, bavi se i raznim dekoracijama i renovacijama pa je tako sam renovirao kuhinju, a sada mu je sljedeći projekt renovacija vikendice.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Voli kuhati, a posebno voli raditi slastice, a u slobodno vrijeme voli se i rolati i provoditi vrijeme sa svojim krznenim ljubimcima. Ne skriva da e zbog svog specifičnog izgleda nailazio na osude okoline, ali na to se ne obazire, a gledateljima poručuje: "Budite svoji i ne osuđujte druge!"
Voli kuhati, a posebno voli raditi slastice, a u slobodno vrijeme voli se i rolati i provoditi vrijeme sa svojim krznenim ljubimcima. Ne skriva da e zbog svog specifičnog izgleda nailazio na osude okoline, ali na to se ne obazire, a gledateljima poručuje: "Budite svoji i ne osuđujte druge!"
Foto: Facebook
Share
Podijeli
"Mislim da je svima bitna pobjeda. Kad kažu da nije, lažu. Meni je bitna i svima nam je bitna, ali ako ne pobjedom, bože moj, bitno da se družimo i zabavimo", iskreno kaže Goran, koji će soju večeru pripremiti sa sušenom kaduljom, muškatnim oraščićem, muškatnom tikvom, pekmezom od šljiva, lungićem, borovnicama i jagodama.
"Mislim da je svima bitna pobjeda. Kad kažu da nije, lažu. Meni je bitna i svima nam je bitna, ali ako ne pobjedom, bože moj, bitno da se družimo i zabavimo", iskreno kaže Goran, koji će soju večeru pripremiti sa sušenom kaduljom, muškatnim oraščićem, muškatnom tikvom, pekmezom od šljiva, lungićem, borovnicama i jagodama.
Foto: Facebook
Share
Podijeli
"S obzirom na to da mi je dosta namirnica nepoznato ne znam, ali vjerujem da će Gogo to super pripremiti, vjerujemo u Gogu", komentirat će Sandra, a Nenad se složiti s njom.
"S obzirom na to da mi je dosta namirnica nepoznato ne znam, ali vjerujem da će Gogo to super pripremiti, vjerujemo u Gogu", komentirat će Sandra, a Nenad se složiti s njom.
Foto: Facebook
Share
Podijeli
Zlatko će najaviti kako se najviše raduje lungiću koji je, kako kaže, najbolji komad svinjetine, a Željka dodati kako jagode obožava u svim varijantama.
Zlatko će najaviti kako se najviše raduje lungiću koji je, kako kaže, najbolji komad svinjetine, a Željka dodati kako jagode obožava u svim varijantama.
Foto: Facebook
Share
Podijeli
U nastavku galerije pogledajte i ostale fotografije današnjeg kandidata 'Večere za 5'
U nastavku galerije pogledajte i ostale fotografije današnjeg kandidata 'Večere za 5'
Foto: Facebook
Share
Podijeli
Foto: Facebook
Share
Podijeli
Foto: Facebook
Share
Podijeli
Foto: Facebook
Share
Podijeli

Ne propustite

1/