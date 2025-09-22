Živite u stanu, a želite imati psa? Ove pasmine su najbolji izbor za vas
Mnogi ljudi sanjaju o tome da imaju psa kao vjernog pratitelja, ali ih često ograničava činjenica da žive u stanu ili manjoj kući. Prostor može predstavljati izazov, no to ne znači da je život sa psom u takvim uvjetima nemoguć jer je samo važno odabrati pasminu koja se lako prilagođava manjem životnom prostoru. Unatoč vašim brigama, stručnjaci su otkrili da zapravo možete imati vlastitog četveronožnog prijatelja. Iako biste trebali biti oprezni pri odabiru novog psećeg prijatelja, ako se o njemu vodi pravilna briga, možete imati psa koji trči po vašem domu, bez obzira na njegovu veličinu.
"Mnogi ljudi pretpostavljaju da život u malom prostoru znači da ne mogu imati psa, ali to jednostavno nije istina. Ključ je odabrati pravu pasminu za vaš način života i prostor, a ne samo odabrati najmanjeg psa kojeg možete pronaći. Neke male pasmine zapravo mogu biti zahtjevnije od većih, mirnijih pasa", objasnila je veterinarska sestra Anna Robertson. Ovo je njezin pet najboljih malih pasa za mali dom, piše Daily Express.
Cavalier King Charles španijel: "To su divno prilagodljivi psi koji su istinski sretni u manjim prostorima. Nježni su, relativno tihi i ne zahtijevaju pretjeranu vježbu. Nekoliko umjerenih šetnji i malo igre u zatvorenom prostoru obično su dovoljni. Njihov miran temperament čini ih izvrsnima za život u stanu i općenito se dobro slažu sa susjedima i posjetiteljima", rekla je Robertson.
Bostonski terijer: Ponekad poznati kao "američki džentlmeni", bostonski terijeri izuzetno se dobro prilagođavaju životu u manjim prostorima. Inteligentna su i lako dresirana pasmina, savršena za život u stanu gdje će vam trebati da vaš pas ima dobro pamćenje i kućne manire. Robertson je dodala da će osiguravanje svakodnevne šetnje i mentalne stimulacije značiti da će vaš bostonski terijer biti savršeno zadovoljan životom u vašem malom domu.
Francuski buldog: Francuski buldozi su odličan izbor za ljude koji žive u stanu jer obično nisu pasmina s puno energije i minimalno laju. Također imaju minimalne potrebe za njegom, što ih čini prikladnim ljubimce za svakoga s užurbanim rasporedom. "Međutim, vlasnici moraju paziti na njihovo disanje jer se ovi psi lako mogu 'pregrijati', stoga je klimatizacija ljeti i izbjegavanje pretjeranog napora ključno", objasnila je stručnjakinja.
Mops: "Mopsi su prirodno društveni i prilagodljivi, što ih čini izvrsnim ljubimcima za male prostore. Poput francuskih buldoga, mogu imati poteškoća s disanjem, pa ih vlasnici moraju nadzirati po vrućem vremenu i izbjegavati pretjerano vježbanje. Njihova prijateljska priroda znači da se obično dobro slažu sa susjedima, što je važno kod života u bliskom okruženju", rekla je Robertson.
Shih Tzu: Budući da su Shih Tzui doslovno uzgojeni da budu pratnja, nimalo ne iznenađuje da su vrlo prikladni za život u zatvorenom. "Općenito su tihi, što će susjedi cijeniti, a njihove potrebe za kretanjem su umjerene. Kompromis je njega jer ih je potrebno redovito četkati i profesionalno uređivati svakih 6-8 tjedana", zaključila je stručnjakinja.