Vrijeme je za sadnju bobičastog voća: Ovih 7 grmova oduševit će vas slasnim plodovima
Jesen je u Hrvatskoj gotovo idealno vrijeme za sadnju bobičastog grmlja: tlo je još toplo, kiše su učestalije, a korijen se tijekom zime mirno razvija. U takvim uvjetima biljke se lakše ukorjenjuju nego u proljeće i već sljedeće sezone mogu snažno krenuti s novim prirastom. Priprema mjesta uključuje duboko rahljenje, unos komposta i postavljanje malča koji čuva vlagu i temperaturu tla. Ovo je 7 grmova koje možete posaditi već danas.
Crveni ribiz (Ribes rubrum) voli sunčane do polusjenovite položaje te propusno, blago kiselo tlo obogaćeno organskom tvari. Najbolje ga je saditi u jesen na razmak od oko 1,5 metara, uz formativnu rezidbu nakon sadnje radi prozračnosti grma. Plodovi su svježe kiselkasti i sjajni, u urednim grozdovima koji rano sazrijevaju. Odlični su za želee, sokove i kolače, a bez gubitka svježine mogu se i zamrzavati.
Crni ribiz (Ribes nigrum) podnosi više sjene od crvenog, no na suncu u humusnom i stalno blago vlažnom tlu daje stabilnije i punije grozdove. Sadnja u jesen uz dobar sloj malča te održavanje prozračne krošnje smanjuju rizik od bolesti i potiču redovit urod. Bobice su izrazito aromatične i bogate vitaminom C, s dubokom, gotovo vinskom notom. Idealne su za sirupe, džemove i umake koji odlično prijaju uz divljač ili zrele sireve.
Ogrozd (Ribes uva-crispa) najradije raste na suncu u humusnom, umjereno vlažnom tlu, uz izbjegavanje zadržavanja vode oko korijena. Sadi se u jesen na razmake od 1,2 do 1,5 metara, a prozračna forma i umjerena prihrana pomažu u prevenciji pepelnice. Plodovi mogu biti zeleni, žuti ili crveni, a okus se kreće od kiselkastog do slatkog ovisno o sorti i zrelosti. Izvrsni su u pitama, kompotima i chutneyima, ali i kao svježi dodatak salatama i jogurtu.
Jesenska malina (Rubus idaeus, primocane) traži sunčanu gredicu s bogatim, dobro dreniranim tlom i oslonce kako bi izbojci ostali uspravni. Jesenska sadnja, malč od slame ili drvene sječke te navodnjavanje kap na kap osiguravaju ravnomjernu vlagu i čistu berbu. Rađa na ovogodišnjim izbojcima pa se u kasnu zimu sve reže do tla. Slatko-kiselkaste bobice beru se do prvih mrazova, sjajne su svježe, u kolačima, džemovima i za zamrzavanje.
Kupina bez trnja (Rubus fruticosus, thornless) voli duboko, hranjivo i dobro drenirano tlo na sunčanom položaju, uz čvrstu armaturu ili žičane vodilice. Jesenska sadnja s obilnim zalijevanjem i malčiranjem potiče snažno ukorjenjivanje, a uklanjanje izdanaka koji su rodili ostavlja prostor mladim šibama. Tamni, slatki plodovi bogati su antocijanima i vrlo su sočni. Odlični su za pekmeze, sirupe, pite i smoothieje, a dobro podnose i zamrzavanje.
Aronija (Aronia melanocarpa) je otporna vrsta koja uspijeva na suncu u blago kiselom, umjereno vlažnom tlu, dobro podnoseći i hladnije zimske uvjete. U jesen je posadite na razmak od 1,5 do 2 metra, tek uz laganu rezidbu kojom održavate uredan, prozračan grm. Bobice su tamne, trpkaste i bogate polifenolima. Najčešće se koriste za sokove, sušenje i miješanje s drugim voćem u sirupima i smoothiejima.
Visokogrmna borovnica (Vaccinium corymbosum) traži kiselo tlo pH 4,2–5,2, pa je pri jesenskoj sadnji potrebno pripremiti veliku jamu s kiselim supstratom i malčom od kore ili iglica. Ne podnosi vapnenac ni dugotrajnu sušu, stoga je korisna meka voda za zalijevanje i sadnja u skupinama radi boljeg oprašivanja. Plodovi su krupni, slatkasti i mirisni, s čvrstom kožicom pogodnom za transport. Izvrsni su svježi, u pitama, clafoutisima i pekmezima.
Josta (Ribes × nidigrolaria) hibrid je ogrozda i crnog ribiza koji voli sunčane položaje i bogato, dobro drenirano tlo, uz jesensku sadnju radi mirnog ukorjenjivanja. Grm je snažnog rasta, bez trnja i prilično otporan na bolesti, a malč i umjerena rezidba čuvaju prozračnost i vlagu. Bobice su tamne, mesnate i aromom na pola puta između ogrozda i crnog ribiza. Odlične su za sokove, džemove i kolače, ali i za svježu potrošnju.