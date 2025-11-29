Prepreka blistavom osmijehu: Stomatologinja otkrila 6 namirnica i pića koja mogu ostaviti zube žutima
Žuti zubi česti su estetski problem koji može utjecati na samopouzdanje i osmijeh. Do promjene boje dolazi zbog kombinacije faktora poput prehrambenih navika, konzumacije kave ili čaja, pušenja, starenja ili nedovoljne oralne higijene. Svi znaju da bi trebali prati zube dva puta dnevno da bi postigli biserno bijeli osmijeh. Međutim, stomatolozi su upozorili da su brojne osnovne namirnice skriveni uzrok žutih zuba, čak i ako imate dobru rutinu oralne higijene. To je zato što caklina, odnosno vanjski sloj zuba, pomaže štititi zube od karijesa i trošenja tijekom žvakanja, ali ne može uvijek spriječiti nastajanje mrlja.
Vanjski sloj je porozan, što znači da može upiti šarene pigmente iz hrane i pića, što dovodi do mrlja. Stomatologinja dr. Hanna Kinsella rekla je da je to česti problem koji vidi u klinici i onaj zbog kojeg su pacijenti često zabrinuti. "Međutim, nije stvar u tome da nikada ne jedete ove namirnice, već u tome da znate koje su i kako možete smanjiti rizik", objasnila je. Prirodna erozija zubne cakline može otkriti dentin, žućkasti sloj koji može uzrokovati promjenu boje i dati iluziju mrlja. Objasnila je d ljudi koji su se "riješili" svojih prirodnih zuba u korist savršeno ujednačenih implantata ili su imali ljuskice da bi poboljšali svoj osmijeh često nisu svjesni da također moraju biti oprezni s mrljama.
"Ono što ljudi također ne shvaćaju, a što sve više vidimo, jest da ako se rade kozmetički zahvati poput ljuskica, skloniji su mrljama. Zaista je važno da pacijenti budu svjesni nakon što potroše sav taj novac", objasnila je dr. Kinsella. Upozorila je da žuti osmijeh ne stvaraju samo hrana i piće. "Dobro je poznato da pušenje može uzrokovati žute zube, ali ono što sada vidimo su učinci električnih cigareta. Ljepljive kemikalije u aromatiziranim cigaretama mogu biti jako štetne za zube, a ljudi to često ne shvaćaju, upozorila je. Za ovih je šest namirnica i pića dr. Kinsella upozorila svoje pacijente da budu oprezni, piše Daily Mail.
Vino: Crno vino je česti uzrok mrlja, prema riječima stomatologinje. Mrlje su prvenstveno uzrokovane kiselošću vina koja nagriza caklinu i čini je poroznijom. Pigmenti u crnom vinu, poput antocijanina i tanina, pomažu tim pigmentima da se zalijepe za zube, što dovodi do mrlja. Kisela priroda crnog vina također može omekšati vanjski sloj zuba, čineći ih sklonijima promjeni boje. "Jedna čaša neće škoditi, ali s vremenom kiselost i tanini mogu oštetiti caklinu što može dovesti do žutih zuba. Ako možete, bilo bi korisno isprati usta vodom nakon čaše vina", savjetovala je dr. Kinsella.
Bobičasto voće: Poput crnog vina, tamno bobičasto voće ima jake pigmente, a oni koji se nalaze u voću poput malina i borovnica mogu ostati na vašoj caklini dugo nakon što ste pojeli voćni pladanj. "Bobičasto voće je još jedan krivac za mrlje. Problem je dvostruk: kiselost koja može razgraditi caklinu i pigmentacija koja može uzrokovati mrlje i promjenu boje", rekla je dr. Kinsella.
Umak na bazi rajčice: Od bolonjeza do kečapa, umak na bazi rajčice mogao bi biti skriveni uzrok mrlja na vašim zubima. To je zato što je kiseo i to može postupno istrošiti zubnu caklinu. "Ovo je nešto o čemu ljudi zapravo ne razmišljaju kao o utjecaju na mrlje, ali s vremenom može imati utjecaja ako su takvi umaci redoviti dio vaše prehrane", objasnila je stomatologinja.
Voćni sokovi: Voćni sokovi čest su uzrok mrlja zbog visokog sadržaja šećera, boje i kiselosti. Pigmentiraniji voćni sokovi poput soka od brusnice ili nara općenito su najgori kada su u pitanju mrlje na zubima. Mnogi voćni sokovi poput soka od naranče ili limuna također mogu biti vrlo kiseli, što omogućuje pigmentima da dublje mrlje. "Voćni sokovi su problem jer kada usitnite voće, razbili ste čestice. To znači da je koncentracija šećera veća i da ima veću kiselost. U čaši soka može biti osam ili devet naranči, a nikada ih ne biste pojeli toliko jednu za drugom. Da biste smanjili rizik, sok možete piti kroz slamku. To će pomoći smanjiti kontakt sa zubima", objasnila je dr. Kinsella.
Čaj i kava: Jutarnja šalica čaja mogla bi biti uzrok žutila zuba. To je zato što čaj sadrži tanine, vrstu polifenola, odnosno spoja koji se nalazi u biljkama, a koji često ima žutu ili smeđu boju. Kada tanini prodru u vašu caklinu, tada često stvaraju zelenkastu ili sivkastu nijansu na vašim zubima. "Kod pacijenata koji imaju mrlje od čaja i kave često vidimo smeđe taloge između zuba. Iako je teško potpuno izbjeći čaj i kavu, mlijeko u napitku može pomoći u smanjenju rizika od mrlja", zaključila je stomatologinja.