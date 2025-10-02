Ovo su 4 znaka da je vašoj vezi došao kraj, tvrdi psihologinja

Održavanje veze zahtijeva trud, strpljenje i međusobno ulaganje. No, ponekad – unatoč želji da uspije – odnos jednostavno dođe do kraja. To ne mora nužno biti loše; prekid može biti prilika za rast, preispitivanje i otkrivanje što zaista želite od života i partnerstva. Psihologinja i stručnjakinja za odnose dr. Lalitaa Suglani u razgovoru za Metro istaknula je kako je često vrijeme za razlaz kada veza više ne donosi radost, rast ni osjećaj partnerstva.
“Mnogi misle da prekid mora biti posljedica velikih sukoba, ali često je riječ o tome da je veza jednostavno ispunila svoju svrhu i došla do prirodnog kraja”, objašnjava Suglani, “Dvoje ljudi možda više nisu na istom putu, pa odnos koji je nekoć bio živ sada djeluje stagnirajuće ili neusklađeno s njihovim autentičnim ja”. Prema njezinim riječima, postoje jasni znakovi da veza možda više ne funkcionira:
1. Emocionalna distanca: Možete provoditi puno vremena zajedno, a da se i dalje osjećate udaljeno. Ako partner više nije prioritet, a pokušaji obnove intimnosti ne uspijevaju, veza prestaje pružati osjećaj bliskosti.
2. Osjećaj zaglavljenosti: Kada vaši ciljevi, vrijednosti i planovi prestanu biti usklađeni, javlja se osjećaj stagnacije. “Bez zajedničkog rasta i svrhe, veza prestaje podržavati vaše autentično ja”, ističe Suglani.
3. Ravnodušnost: Ako vas više ne veseli zajedničko vrijeme i partnerovo prisustvo doživljavate kao obvezu, to je važan signal. Privlačnost i toplina polako nestaju, a ostaje nedostatak istinske povezanosti.
4. Gubitak radosti: Najjasniji znak je kada shvatite da više ne uživate jedno u drugome. Zajedničke aktivnosti postaju rutinske, a radost koju ste nekada osjećali – nestaje.
Iako ovi znakovi mogu upućivati na kraj veze, prekid ne mora biti prvi korak. Stručnjaci savjetuju otvoren razgovor s partnerom i, po potrebi, traženje stručne pomoći. Katkad upravo to može obnoviti bliskost – a ponekad potvrditi da je vrijeme za rast odvojeno.
