Osjećaju tuđu bol kao svoju, uvijek su spremni pomoći i pružiti utjehu: Ovo su najbrižniji horoskopski znakovi
Većina nas će bez razmišljanja pomoći prijatelju u nevolji ili članu obitelji kada se razboli. No, neki ljudi posjeduju poseban dar – urođeni osjećaj suosjećanja koji nadilazi ono što bismo nazvali “normalnom” empatijom. Oni znaju kada ste tužni, pojavit će se s vašom omiljenom kavom ili će vas iznenaditi sitnicom koja govori: “Mislim na tebe.”
Astrolozi tvrde da ta posebna toplina i sposobnost osjećanja tuđih emocija nisu slučajne – već da su duboko povezane s njihovim horoskopskim znakom, piše Best Life. U nastavku otkrijte pet najbrižnijih znakova zodijaka, prema riječima stručnjaka.
Jarac: Na prvi pogled, Jarci djeluju hladno, ozbiljno i fokusirano na posao. No ispod te čvrste vanjštine skriva se veliko srce. “Njihov način brige bit će praktičan, izravan i bez ikakvih obaveza”, objašnjava astrologinja Jill Loftis, osnivačica Nuit Astrology.
Primjer? Ako se selite i panično ne znate odakle početi, Jarac će se pojaviti s popisom zadataka, kutijama i ponudama selidbenih firmi. Neće vas utješiti riječima, ali će riješiti problem – i to s nevjerojatnom učinkovitošću.
Vaga: Vage su među najdruštvenijim i najempatičnijim znakovima zodijaka. Njihova sposobnost da razumiju i svoje i tuđe emocije čini ih izvrsnim prijateljima i savjetnicima. “Kao zračni znak, Vage su odlični slušatelji i uvijek spremne pružiti mudar savjet”, kaže astrolog Ryan Marquardt, “One će učiniti sve da vas oraspolože kada prolazite kroz teško razdoblje”.
Bik: Kada vam treba netko tko će vas smiriti i istovremeno pomoći pronaći rješenje – obratite se Biku. Kao zemljani znak, Bik ima smirujuću prisutnost i prizeman pristup životu. No njegova praktičnost ne znači hladnoću. “Bik će sagledati vaše okolnosti i iskoristiti sve što je pri ruci da vam pomogne”, kaže Marquardt.
Ako ste upravo izgubili posao, Bik će vam pomoći ažurirati životopis, ali će vam istovremeno pružiti rame za plakanje i donijeti kutiju maramica. Njegova odanost i stabilnost čine ga jednim od najpouzdanijih prijatelja u teškim vremenima.
Ribe: Ovaj osjetljivi vodeni znak doslovno osjeća vašu bol. Ribe su intuitivne, suosjećajne i nevjerojatno brižne – često i prema potpunim strancima. “Ribe su nevjerojatno odane i nježne”, kaže Loftis, “Njihova empatija je gotovo nadnaravna”.
Rakovi pokazuju ljubav djelima – pojavit će se s tanjurom svježe pečenih kolačića, pozvati vas na filmsku večer ili vas jednostavno zagrliti kad vam je najpotrebnije. Njihov majčinski instinkt i duboka emocionalna povezanost s drugima čine ih neprocjenjivima. Jedina stvar koju treba znati: Rak svoju brižnost ne dijeli sa svima. No jednom kad vas pusti u svoj krug, učinit će sve za vas – bez pitanja i bez granica.