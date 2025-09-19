Novac će im se osmjehnuti: Ova tri horoskopska znaka očekuje pravo bogatstvo ove jeseni
Nema boljeg osjećaja nego kada život napokon krene u vašem smjeru – pogotovo kada je riječ o novcu. Umjesto da vas iznenade neželjeni troškovi poput probušenih guma ili iznenadnih kvarova, iznenada osjetite da se sve posložilo i da financije napokon idu u plus. Novčana sreća može se pojaviti na mnogo načina. Ponekad je očita – u obliku povišice, promaknuća ili neočekivanog čeka u pošti. No često se pokaže i suptilnije, primjerice kroz proračun koji iznenada savršeno funkcionira, piše Bustle.
Ako se pitate kada ćete i vi osjetiti financijski pomak, možda odgovor leži u zvijezdama. Prema astrologinji i terapeutkinji Carmen Turner Schott, planet Jupiter ima snažan utjecaj na sreću i obilje. A ove jeseni posebno će pogodovati trima znakovima.
Rak: Od 18. listopada Jupiter ulazi u znak Raka, što najavljuje pravu sezonu obilja. Rakovi mogu očekivati financijske dobitke, iznenadne prilike i osjećaj da im se trud napokon isplaćuje. “Ovo je sjajno vrijeme da postavite namjere i manifestirate ono što želite”, kaže Turner Schott, “Jupiterova energija stoji vam iza leđa”. Promaknuće, dodatni prihod ili neočekivani dar – sve je moguće.
Djevica: Djevice, poznate kao vrijedni radnici zodijaka, napokon će osjetiti rezultate svog truda. Posebno važna bit će pomrčina Sunca 21. rujna u njihovom znaku – trenutak snažne transformacije. “Mnoge Djevice dobit će promaknuća i nove poslovne prilike upravo zahvaljujući pomrčinama”, objašnjava astrologinja. Očekujte priznanje, povišicu ili novu unosnu priliku. Kraj rujna bit će idealan trenutak za štednju ili dodatne projekte.
Ribe: Za Ribe, ova jesen mogla bi izgledati kao da novac dolazi sa svih strana. Pun mjesec u njihovom znaku 7. rujna donosi oslobađanje od starih tereta i otvara put uspjehu. “Sve što radite u skladu s kreativnošću i duhovnom svrhom imat će veliku šansu za uspjeh”, kaže Turner Schott.
Jupiter, nekadašnji vladar Riba, povećava njihove financijske mogućnosti kroz umjetnost, maštu i putovanja. Savjet za Ribe: nastavite kretati naprijed, dijelite svoje ideje i ne bojte se rizika – sreća je na vašoj strani.