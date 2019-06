Liječnica upozorila što nikada ne smijete učiniti u javnom WC-u

Foto: Shutterstock Javni toaleti nešto su čega se mnogi groze i izbjegavaju ih koristiti. No, sila ne pita pa su se svi bar jednom našli u situaciji kada su morali otići u WC koji koriste još stotine ljudi.

Foto: Shutterstock Javni toaleti nešto su čega se mnogi groze i izbjegavaju ih koristiti. No, sila ne pita pa su se svi bar jednom našli u situaciji kada su morali otići u WC koji koriste još stotine ljudi.

Foto: Thinkstock Mnogi se plaše kako će se u javnom toaletu zaraziti spolno prenosivim bolestima, no dr. Preethi Daniel kaže kako je to gotovo nemoguće. 'Veća je vjerojatnost da ćete biti pogođeni munjom dok jašete leteću svinju nego da dobijete spolno prenosivu bolest u javnom WC-u, molim vas ne brinite', kaže ona.

Foto: Thinkstock Mnogi se plaše kako će se u javnom toaletu zaraziti spolno prenosivim bolestima, no dr. Preethi Daniel kaže kako je to gotovo nemoguće. 'Veća je vjerojatnost da ćete biti pogođeni munjom dok jašete leteću svinju nego da dobijete spolno prenosivu bolest u javnom WC-u, molim vas ne brinite', kaže ona.

Foto: Getty Images Jedine bolesti koje možete pokupiti iz javnih toaleta su Escherichia Coli i salmonela, no postoji jedna stvar koju mnogi rade, a puno je opasnija od svih bolesti.

Foto: Getty Images Jedine bolesti koje možete pokupiti iz javnih toaleta su Escherichia Coli i salmonela, no postoji jedna stvar koju mnogi rade, a puno je opasnija od svih bolesti.