Kada ste ih zadnji put očistili? 6 stvari u domu na koje stalno zaboravljamo

Foto: Shutterstock Kada krenemo čistiti naš dom, najčešće pažnju usmjerimo na pod, prozore, kuhinjske površine, kupaonu... No, većina zaboravlja očistiti neke stvari kojie svakodnevno koristimo, poput ovih...

Foto: Shutterstock Kistovi i četke za make up - Četke za nanošenje make upa pravi su raj za bakterije koje lako mogu uzrokovati neke upale na koži.

