Genijalan razlog da u perilicu rublja ubacite - crni papar!

Foto: Getty Images Kako bi i zašto ikome to palo na pamet napraviti? Jednostavno je. Vaša omiljena odjeća nakon nekoliko pranja više nema istu intenzivnu boju kao kada ste ju kupili? Jedan od čestih razloga za to jest što se na odjeći zadržavaju tragovi deterdženta. Zrnca papra će to spriječiti, poručuju znalci, piše Tips and Tricks.