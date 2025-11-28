Do zategnutije kože i ljepše kose na prirodan način: Obnovite kolagen pomoću ovih 6 namirnica
Kolagen je protein koji u tijelu ima ulogu svojevrsne 'armaturne mreže' jer drži na okupu kožu, zglobove, tetive, kosti i hrskavicu. S godinama ga prirodno proizvodimo sve manje pa ne čudi što se oko njega vrti cijela beauty i fitness priča. Ipak, prije dodataka prehrani, vrijedi provjeriti možemo li kolagen dobiti iz hrane. Dobra vijest je da neke namirnice zaista sadrže kolagen, dok neke pomažu tijelu da ga lakše stvara.
Juha od kostiju (temeljac): Juha od kostiju jedan je od najpoznatijih prirodnih izvora kolagena jer dugim kuhanjem iz kostiju i vezivnog tkiva prelazi u juhu. Najčešće se kuha od goveđih ili pilećih kostiju, uz dodatak povrća. Što se dulje kuha, to juha obično postaje 'želatinoznija', što je znak otpuštenog kolagena. Može se piti kao topli napitak ili koristiti kao baza za variva, umake i rižota.
Koža piletine i puretine: Koža peradi sadrži dosta vezivnog tkiva, a time i kolagena. Zbog toga se upravo iz pilećih dijelova, posebno kože i hrskavice, često dobivaju kolagenski pripravci. Ako jedete piletinu, izbor dijelova s kožom znači i više prirodnog kolagena u obroku. Naravno, važno je pripremu prilagoditi vlastitim prehrambenim navikama i zdravstvenim ciljevima.
Sardine i losos (s kožom): Riba s kožom donosi kolagen upravo iz kože i vezivnog tkiva, a dodatno nudi i omega-3 masne kiseline. Sardine su praktične jer se često jedu cijele, s kostima dovoljno sitnima da se mogu probaviti, pa time unosite i više 'strukturnih' dijelova. Losos sa zapečenom kožom također je popularan izbor jer je koža jestiva i nutritivno bogata.
Želatina: Želatina je praktički 'kuhani' kolagen. Dobiva se iz životinjskog kolagena i u kuhinji se koristi za zgušnjavanje i učvršćivanje. Nalazimo je u klasičnim desertima poput želea, panna cotte ili domaćih voćnih žele-kocki. U slanim varijantama pojavljuje se u hladetini i sličnim jelima. Ako je cilj unos kolagena kroz hranu, želatina je jedan od izravnijih načina.
Iznutrice (osobito jetra): Iznutrice ne sadrže kolagen kao koža ili kosti, ali su bogate nutrijentima koji podržavaju opće zdravlje tkiva. Jetra je poznata po visokom udjelu željeza, vitamina A i B vitamina, koji sudjeluju u brojnim procesima obnove u tijelu. U tradicionalnoj kuhinji često se koristi upravo zato što 'diže' nutritivnu vrijednost obroka.
Jaja (posebno bjelanjak): Jaja ne sadrže kolagen kao takav, ali su dobar izvor aminokiselina potrebnih tijelu za izgradnju proteina, uključujući i kolagen. Bjelanjak je posebno bogat proteinima pa je popularan u prehrani sportaša i onih koji paze na unos proteina. U praksi, jaja su jednostavan način da svakodnevno 'pojačate' proteinsku bazu prehrane. Najlakše ih je uklopiti kroz doručak, salate ili brze večere.