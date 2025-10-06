Danas nam stiže prvi puni Mjesec ove jeseni i donosi goleme promjene za ova 4 horoskopska znaka
Prvi puni Mjesec ove jeseni stiže danas! Iako svaki puni Mjesec označava kulminaciju i kraj jednog ciklusa, ovaj je posebno snažan – djeluje kao završni čin moćne pomrčine Sunca u Djevici od 21. rujna, kojom završava druga sezona pomrčina 2025. godine. Drugim riječima, ovaj puni Mjesec je kozmički trenutak zatvaranja jednog poglavlja i poziv da svjesno zakoračimo u novo godišnje doba, oslobođeni onoga što nam više ne služi, piše Parade.
Smješten u vatrenom znaku Ovna, poznatom po hrabrosti, odlučnosti i direktnosti, ovaj lunarni događaj donosi energiju promjena, iskrenosti i emocionalnog oslobađanja. Kako Sunce istovremeno prolazi kroz Vagu, znak ravnoteže i odnosa, fokus je na svemu što se tiče ljubavi, partnerstva i dinamike u odnosima.
Od kraja rujna mnogi osjećaju da su promjene u odnosima neizbježne – bilo u prijateljstvu, romantičnoj vezi ili prema samima sebi. S Marsom, vladarom Ovna, koji prolazi kroz dubokog i intenzivnog Škorpiona, ovaj puni Mjesec potiče nas da zaronimo ispod površine i pokažemo ranjivost. Samo tako dolazimo do istinske bliskosti i rasta. U nastavku pročitajte koja četiri horoskopska znaka će ovaj puni Mjesec posebno snažno osjetiti:
Ovan: Osjetite sve – i ne potiskujte ništa! Jednom godišnje puni Mjesec obasja vaš znak, a to znači snažnu emocionalnu kulminaciju. Ovaj put mogli biste osjetiti duboku potrebu za istinskim povezivanjem – ne površnim, nego onim koje stvara prostor za pravu intimnost.
Ako ste u vezi, moguće su važne i iskrene rasprave o prirodi vašeg odnosa. Emocije će vam biti izražene, ali upravo kroz njih dolazi jasnoća. Ne skrivajte što osjećate – sada je pravo vrijeme da tražite ono što stvarno trebate. Ovaj puni Mjesec donosi i savršenu priliku za produbljivanje romantične i tjelesne povezanosti s partnerom.
Vaga: Vage, pripremite se za trenutke prosvjetljenja! Ovaj puni Mjesec obasjava vaš sektor odnosa i otvara srce novim spoznajama. Od kraja rujna vaš vladajući planet, Venera, potiče vas na preispitivanje vlastitih želja i granica.
Možda ste shvatili da neke stare potrebe više nisu važne, dok se nove pojavljuju iznenada i snažno. Sada dolazi vrijeme da odlučite što (i koga) više ne želite tolerirati, a što vas doista ispunjava. Ako se promjene ne dogode odmah, sve će postati jasnije kada Venera 14. listopada uđe u vaš znak. Također, možete osjetiti poriv da pametnije raspolažete novcem i usmjerite energiju prema stvarima i ljudima koji vam donose radost, a ne iscrpljenost.
Rak: Dragi Rakovi, puni Mjesec aktivira vašu desetu kuću karijere i uspjeha, pa očekujte prekretnice u profesionalnom životu. Možda završavate projekt na kojem radite mjesecima – ili vam se otvara nova prilika da pokažete svoje sposobnosti.
No ovaj Mjesec donosi i duhovno iscjeljenje. U danima nakon punine, Mjesec se susreće s Kironom, što vas potiče da prepoznate vlastitu snagu i prestanete sumnjati u svoju vrijednost. Sada je trenutak da preuzmete vodstvo i djelujete iz samopouzdanja, a ne iz straha.
Djevica: Djevice, ovo je vaš trenutak čišćenja i emocionalnog oslobađanja. Puni Mjesec u Ovnu nastavlja priču snažne pomrčine u vašem znaku 21. rujna – i sada donosi završetak procesa transformacije. U posljednjim tjednima možda ste prepoznali obrasce u odnosima koji vas više ne ispunjavaju. Sada je vrijeme da postavite granice i jasno definirate što vam više ne treba.
Ovaj puni Mjesec aktivira vaš sektor intimnosti i samopouzdanja, pa su mogući važni razgovori o davanju, primanju i emocionalnoj ravnoteži. Na praktičnoj razini, fokus se prebacuje i na brigu o sebi – fizički, mentalno i emocionalno. Uzmite dan ili dva odmora, opustite se i dopustite si da obradite sve što ste prošli posljednjih tjedana.