Vježbanje je kao korizma, morate izdržati 40 dana

Tek kada vam odlazak u teretanu i savjeti stručnjaka postanu dio svakodnevice, možete smatrati da ste na dobrom putu do prave linije

Skidanje kilograma nakupljenih tijekom proteklih praznika, u ove je dane glavna briga mnogih građana. Zato smo posjetili fitness Anatomska centrala i ondje razgovarali s trenerima i vježbačima o stereotipima vježbanja.

Redovitost je ključna

– Vježbanje vam je kao i korizma, morate izdržati prvih 40 dana, toliko traje period navikavanja na redovito vježbanje. Svi koji odustanu prije tog roka bacili su novac – kaže Ivan Zubić, profesionalni trener. Dodaje da dovođenje u red, pogotovo nakon kalorijama bogatih praznika, traži prilagođavanje rasporeda pa i života.

Redovitost je ključna. Mišljenje da je dovoljno otići jednom tjedno na nogomet s dečkima krivo je, tako samo šokirate organizam.

15 do 20 posto od onih ljudi koji se pojave u teretani u ovom razdoblju, ostanu redoviti vježbači

– Česta je pogreška traženje online savjeta. Ljudi traže instant-rješenja pa sami rade vježbe, a nemaju nikoga da ih korigira – govori Ivan. Podsjeća kako relativno mali ljudi kod nas redovito ide u teretane.

– Najprije morate svladati osnovni pokret. Također, više utega na šipki ne znači i kvalitetniji trening, u težini zaista nema funkcije. Zagrijavanju morate pokloniti 15 minuta. Mnogi su osnove razgibavanja i zaboravili – kaže trener.

– Ljudi u teretane počinju odlaziti nakon novogodišnje odluke – sad idem početi skidati kilograme da se sredim za more. Skidanje kilograma je prije svega put do zdravlja, a potom i do ljepote – kaže trenerica Zrinka Marjanović.

U prehrani se najviše griješi. Netko može i dobro vježbati, no ne može se kontrolirati što kod kuće jede. A u hrani se može uživati uz vježbanje ako je to umjereno.

50 do 500 ponavljanja neke vježbe može biti potrebno prije negoli se usvoji pravilan pokret

– Treba se savjetovati sa stručnjacima, a onda te savjete prilagoditi sebi. Što dulje vježbate to ćete se lakše vraćati u formu jer ćete znati na što vaše tijelo najbolje reagira. Nije potrebno razmišljati kao profesionalni vježbač, pogotovo kada se radi o dodacima prehrani. Rekreativcima trebaju, eventualno, proteini i vitamini. Pretjerano uzimanje preparata potiče i industrija – kaže trenerica Zrinka.

Danijela Podhraški u Anatomskoj centrali vježba puna tri mjeseca. Tijekom tog vremena potpuno se promijenila.

– Prezirala sam teretanu, a ovdje sam 27. listopada došla na grupni trening. Ali, trenerica je bila bolesna pa sam ipak završila među spravama i utezima. Srećom, rekla bih, jer sam vidjela rezultate nakon dva tjedna, izgubila sam dva posto masti – kaže posebno ističući važnost motivacije. – Bitno je imati i trenera koji je uvijek tu da vas motivira. Tu je i samokontrola, kalorije brojim, važem hranu – napominje Danijela.

Za formu dovoljna i rekreacija

Ana Smiljanić u Anatomsku centralu dolazi već tri godine najmanje tri puta tjedno. Kao i Danijela, rezultate je vidjela nakon nekoliko tjedana.

– Ne mijenjam režim nakon praznika, povratak u redoviti režim vježbanja vremenom ukloni one viškove koje ste si dopustili u praznično vrijeme. Za dolaženje u formu dovoljna je i redovita rekreacija, a u ovo doba ljudi će doći i ciljano, primjerice na pro ski up, dobru pripremu za sezonu skijanja. Bitno je da budete redoviti, a redovito vježbanje dopušta stanku na primjer za blagdane, veselje si morate dopustiti! – kaže simpatična Ana.