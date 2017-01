Biste li se usudili ukrcati u ovaj zrakoplov? Neustrašivi putnici čekali let 666, za putovanje u HEL (pakao), na petak 13.!

Mnogi od nas avionskog se leta boje i u one dane kada je sve idealno, pa samo možemo zamisliti što su prolazili praznovjerni putnici koji su zakazani let imali na ozloglašen datum petak 13.!

Kako prenosi The Mirror, jedan je let bio 'žrtvom' još čudnijih okolnosti. Slučajno ili ne, Finnair, finska zrakoplovna agencija, svoj je avion broja 666 na petak 13. poslala na let za HEL, što na engleskom znači pakao, no zapravo je skraćeni naziv finskog glavnog grada Helsinkija.

Za pilote, ovo je smiješna slučajnost pa je ubrzo sve postalo predmetom šale. Ipak, praznovjerne su putnike utješili pozvavši ih u svoju kabinu kako bi ih smirili.

Usprkos ovim 'lošim znakovima', let je uspješno i na vrijeme sletio u Helsinki, bez ikakvih problema.

✈️️ Finnair flight 666, at 13 o'clock on Friday the 13th with a 13 year old aircraft, has landed safely in HELhttps://t.co/0kWfkcARmO pic.twitter.com/OPvpyyq4F4 — Flightradar24 (@flightradar24) January 13, 2017

