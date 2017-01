Izbačeni iz EU, očajni se Sirijci vraćaju u Siriju

Želim se vratiti u Siriju, jer ovakvo mi poniženje ne treba. Kajem se što sam otišao. Potrošio sam sve što sam imao, više od 6 tisuća dolara, a sada ću se vratiti bez ičega i početi iz početka, kazao je za Večernji list Sirijac Mohamad Jalaleddin Nakchbandi, koji je vraćen iz Njemačke prije 15-ak dana te se nalazi u hotelu Porin. Ističe, radije će umrijeti u svojoj zemlji nego živjeti ovako ponižen.

Nesuglasice, krađe, tučnjave

Naime, Hrvatska je ponovno na udaru novog vala izbjeglica, ali ovog puta sa Zapada. Europske zemlje počele su vraćati migrante koji su registrirani u Hrvatskoj za njihova prolaska Balkanskom rutom. Najveći broj migranata vraća se iz Njemačke jer je Angela Merkel, zbog sve većeg pritiska, Dublinski sporazum, koji je bila suspendirala, ponovno aktivirala i Njemačka je počela vraćali migrante u Hrvatsku.

– Prošao sam Balkanskom rutom kroz Hrvatsku i 14 mjeseci sam bio u Njemačkoj, gdje mi je odbijen zahtjev za azil pa sam se morao vratiti u prvu zemlju članicu EU u koju sam ušao. Kako su mi Nijemci obrazložili, odbijanje azila i vraćanje u Hrvatsku u skladu je s Dublinskim sporazumom jer sam, prema njihovoj tvrdnji, u Hrvatskoj dao otiske prstiju. Međutim, ja u Hrvatskoj nisam dao otiske prstiju sve do prije nekoliko dana kada su me ispitivali. Čak je i policajka ostala zaprepaštena kada sam dao otiske prstiju jer nisam bio evidentiran pri prolasku niti je do sada bilo mojih otisaka prstiju – kaže Nakchbandi te dodaje kako mu je odvjetnik u Njemačkoj objasnio da je Crveni križ, koji je popisivao sve ljude koji su prošli Balkanskom rutom i organizirao njihov odlazak dalje, taj popis predao svim zemljama članicama EU, koje po njemu postupaju i vraćaju svakoga u prvu zemlju u koju su na popisu.

– Ono što je najgore, Hrvatska nije spremna na veliki val migranata, tražitelja uvjeta, koje će im europske zemlje sigurno vratiti. U Porinu, u kojem se nalazimo, uvjeti su katastrofalni. Nas pet je u sobi, iz različitih zemalja, pa često dolazi do nesuglasice, krađa i tučnjava. Dobijemo 100 kuna mjesečno, što nam nije dovoljno ni za kavu. Siguran sam da će više od 20 % onih koji su kroz Hrvatsku ušli ovamo biti i vraćeni. Sa mnom su se vratili ljudi koji su već i dobili boravak i azil, ali, kako kažu, zato što su ušli kroz Hrvatsku i ovdje dali otisak moraju se vratiti u ovu zemlju – naglasio je Mohamad.

Prema podacima MUP-a, još krajem 2016. godine, za ukupno 3493 migranta koji su prešli preko RH, druge države EU su sukladno Dublinskom ugovoru najavile njihov povrat u Hrvatsku. Međutim, ta bi brojka mogla biti mnogo veća s obzirom na to da svakodnevno zemlje EU vraćaju migrante u Hrvatsku.

Sirijac Mohamad Alali Hussein, koji je prije dva mjeseca, iz istog razloga kao i Nakchbandi vraćen u RH, ali iz Austrije, tvrdi kako u hotelu Porin ima toliko ljudi da na madracima spavaju po hodnicima i nastaju redovi kod podjele hrane.

– Moji snovi o životu u Europi su uništeni, a moja je realnost da se vratim u svoju zemlju živjeti dostojanstveno bez obzira na sve teškoće. Godinu dana bio sam u Austriji i slušao istu priču. Kažu da sam dao otiske prstiju u Hrvatskoj, što nije istina – tvrdi Hussein te dodaje kako su ga vratili u Hrvatsku, u kojoj nema perspektive niti je ona pripremljena za dolazak migranata.

Preko Italije u Francusku

– Izgubio sam cijelu ušteđevinu. U međuvremenu umrla mi je i supruga koja me čekala s 14-godišnjom kćeri da ih povučem za sobom. Ne vraćaju samo pojedince već i obitelji. Otkad sam u Hrvatskoj, vraćeno je više od tisuću migranata, a najviše Sirijaca. Prije nekoliko dana u Hrvatsku je vraćeno i nekoliko cijelih obitelji. Svi ponovno bježe. Nitko ne želi ostati u Hrvatskoj – razočaran je Hussein, koji ističući kako svaku večer grupa od petero ili desetero ljudi odlazi preko Italije u Francusku.

