Nekadašnji ponos proizvodnje danas je na Njuškalu popularniji i od rabljenih automobila!

Kao novi. Proizvodnja 1980., volan sređen, struja ispravna, gume nove, 30 konjskih snaga, 1700 radnih sati, redovito servisiran, očuvan i od prvog vlasnika, cijena sitnica – 29.500 kuna..., samo je jedan u nizu više od pola tisuće aktivnih oglasa na portalu Njuškalo.hr za traktore Tomo Vinković.

Iako se nakon stečaja istoimene bjelovarske tvornice ti traktori u nas ne proizvode već 20-ak godina pa “nasljednici” Prima Commerce i Hittner danas “ispod čekića” u svijet šalju njegove modernizirane rođake, Tomo Vinković očito još nije otišao u povijest.

Pouzdan u malim OPG-ima

Dapače, cijene mu na trećem najpopularnijem internetskom portalu u Hrvata i najčitanijem oglasniku i nakon više desetljeća rada dostižu i 50 tisuća kuna, što najbolje govori o njegovoj popularnosti i činjenici da je skupina traktora s Tomom Vinkovićem na prvom mjestu na Njuškalu (nakon Volkswagena, stanova na prodaju u Zagrebu i rezervnih autodijelova) četvrti najpretraživaniji pojam.

Otkuda takva popularnost jednog traktora, objašnjava čelnik Hrvatske gospodarske komore Matija Brlošić:

– Malen je, zgodan, svestran, kvalitetan, okretan i s 15-20 konjskih snaga idealan traktor za vrtove, okućnice, voćnjake... – kaže on.

Pretpostavlja se da od 180 tisuća OPG-a u upisniku Ministarstva poljoprivrede njih 80-90 tisuća, koji imaju premalo zemlje i zato nemaju uvjeta ni za potpore, također koriste Tomu Vinkovića. Parirati mu može samo IMT 539, popularno zvani ferguson, koji su i Srbi proizvodili po britanskoj licenciji i koji je jedan od najprodavanijih traktora u svijetu – objašnjava Brlošić. No “vikend-poljoprivrednici”, povrćari, voćari, rasadničari i hobisti domaću pamet više cijene, kaže i voćar Frane Ivković, ističući kako i on ima jednoga Vinkovića u Mlaci starog 70 godina, ali koji radi kao urica.

Godišnje i 10.000 komada

– I danas je lako za njega naći sve rezervne dijelove, a zbog male širine idealan je za manevriranje po voćnjaku i za izvlačenje plodova. Moj uz brijeg vuče i šest vagona jabuka od po 350 kilograma istodobno – objašnjava on te dodaje da je taj moćni traktor poželjan i u šumarstvu za izvlačenje trupaca. Isto potvrđuje i direktor Poljoopskrbe Međunarodne trgovine Franjo Dominković.

Kaže kako je šteta da su sve nekadašnje hrvatske tvornice traktora iz Bjelovara, Osijeka, Rijeke, Županje propale, a samo je Tomo Vinković prodavao i po 10.000 traktora godišnje, dok se njegovih inačica koje se danas proizvode pod drugim imenom danas prodaje 20-30. I to novih. No, onome tko ima 2-3 hektara zemlje na kojoj radi 50-ak sati godišnje i ne treba više od traktorčića do 50-ak konja. Iako su već dobrano oldtajmeri, posljednjih godina registrirano je oko 130 rabljenih Toma Vinkovića u Hrvatskoj.

