FOTO Viteški turniri, dvorske lude, kmetovi i alkemičari: Krenuo je Renesansni festival u Koprivnici
Renesansni festival u Koprivnici, koji će trajati do 24. kolovoza, otvoren je u četvrtak u večernjim satima, a tema ovogodišnje manifestacije na kojoj se očekuje na desetke tisuća posjetitelja, je „alkemija“.
Prilikom otvorenja direktor Turističke zajednice Grada Koprivnice i idejni začetnik Renesansnog festivala Renato Labazan istaknuo je da će se idućih dana 'na koprivničkim bedemima ulogoriti sudionici iz 15 europskih zemalja'.
Razne povijesne vojne postrojbe, dvorani, dvorske lude, kmetovi i alkemičari, svi će oni činiti scenografiju manifestacije na otvorenom, na srednjovjekovnim fortifikacijama. Glavnina događanja očekuje se u subotu i nedjelju.