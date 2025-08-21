FOTO Viteški turniri, dvorske lude, kmetovi i alkemičari: Krenuo je Renesansni festival u Koprivnici

Renesansni festival u Koprivnici, koji će trajati do 24. kolovoza, otvoren je u četvrtak u večernjim satima, a tema ovogodišnje manifestacije na kojoj se očekuje na desetke tisuća posjetitelja, je „alkemija“.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Kako je za Hinu rekao jedan od sudionika, očito je tema „alkemija dobro pogođena jer su naši alkemičari uspjeli rastjerati oblake i za večeras najavljeno nevrijeme".
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Prilikom otvorenja direktor Turističke zajednice Grada Koprivnice i idejni začetnik Renesansnog festivala Renato Labazan istaknuo je da će se idućih dana 'na koprivničkim bedemima ulogoriti sudionici iz 15 europskih zemalja'.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U danima pred nama manifestacija će, prema najavama organizatora, obilovati mnoštvom sadržaja, od viteških turnira, spektakularnih večernjih borbi do raznih radionica za sve uzraste.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ona je i prilika da se predstavi mnoštvo zanatlija, a neće nedostajati ni pića i hrane od kojih je veliki dio spreman po recepturi od prije nekoliko stoljeća.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Koprivnički bedemi iz kasnog srednjeg vijeka i početka renesanse,  ostaci su nekadašnje velebne protuturske utvrde, a do nedjelje će biti pozornica kostimiranih sudionika festivala.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Razne povijesne vojne postrojbe, dvorani, dvorske lude, kmetovi i alkemičari, svi će oni činiti scenografiju manifestacije na otvorenom, na srednjovjekovnim fortifikacijama. Glavnina događanja očekuje se u subotu i nedjelju.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Festival je večeras otvorio gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
