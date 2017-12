Oni su postali milijunaši preko noći, no novac su još brže potrošili

Foto: Thinkstock William "Bud" Post osvojio je 16,2 milijuna dolara još 1988. godine na lutriji američke savezne države Pennsylvanije, no već godinu dana kasnije bio je dužan milijun dolara. - Da bar nikad nisam osvojio taj novac, bila je to noćna mora – rekao je on tada. Bivša djevojka tužila ga je za trećinu dobitka, a brat mu je uhićen jer je naručio njegovo ubojstvo u nadi da će doći do dobitka.