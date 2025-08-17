Ovo su najviše temperature ikad izmjerene u Hrvatskoj: Mislite da je sad vruće? Evo kako je bilo prije 44 godine

Hrvatsku je pogodio još jedan toplinski val, a mnogi se pitaju jesu li i prije temperature bile toliko visoke ili se to događa samo posljednjih godina. Sudeći prema podacima DHMZ-a, ljeti smo se pržili otkad postoje mjerenja. Gotovo svi navedeni apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu, izuzetak je Virovitica gdje je apsolutni maksimum od 39,5 °C izmjeren 27. lipnja 1965. 
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. godine u Pločama i iznosila je 42,8 °C.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Najviše je izmjerenih maksimuma tijekom kolovoza 2012. godine, s time da je većina postaja počela raditi od sredine prošlog stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja (od 19. stoljeća) ističe se postaja Crikvenica gdje je apsolutni maksimum od 39,0 °C izmjeren 17. srpnja 1928.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Druga najviše temperatura ikad izmjerena u Hrvatskoj bila je u Starigrad Paklenici kada je 10. kolovoza 2017 godine izmjereno 42,7 stupnjeva Celzijevih.
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
U Karlovcu je 5. srpnja 1950. izmjereno 42,4 °C. 
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
U Kninu je 2. kolovoza 2017. godine izmjereno 42,3 °C.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Na mjernoj postaji Split Kaštela 2. kolovoza 2017. godine izmjereno je 42,2 °C.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U Novoj Gradišci 22. kolovoza 2012. godine izmjereno je 41,8 °C.
Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL
Na Cresu je 21. srpnja 2015. godine izmjereno 41,5 °C kao i u Stonu 4. kolovoza 1981. godine.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Od većih gradova u Osijeku je rekordna temperatura izmjerena 4. srpnja 2007. godine kada je na mjernoj postaji u zračnoj luci zabilježeno 40,6 stupnjeva.
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
U Slavonskom Brodu je 6. kolovoza 2012. godine izmjereno 40,5 °C.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
U Zagrebu je rekordna temperatura izmjerena na mjernoj postaji Maksimir 5. srpnja 1950. godine i iznosila je 40,4 °C, a na mjernoj postaji Grič toga je dana izmjereno 40,3 °C.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
