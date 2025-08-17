Ovo su najviše temperature ikad izmjerene u Hrvatskoj: Mislite da je sad vruće? Evo kako je bilo prije 44 godine
Hrvatsku je pogodio još jedan toplinski val, a mnogi se pitaju jesu li i prije temperature bile toliko visoke ili se to događa samo posljednjih godina. Sudeći prema podacima DHMZ-a, ljeti smo se pržili otkad postoje mjerenja. Gotovo svi navedeni apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu, izuzetak je Virovitica gdje je apsolutni maksimum od 39,5 °C izmjeren 27. lipnja 1965.
Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. godine u Pločama i iznosila je 42,8 °C.
Najviše je izmjerenih maksimuma tijekom kolovoza 2012. godine, s time da je većina postaja počela raditi od sredine prošlog stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja (od 19. stoljeća) ističe se postaja Crikvenica gdje je apsolutni maksimum od 39,0 °C izmjeren 17. srpnja 1928.