Niske cijene privukle brojne Hrvate: Ovako je danas bilo na Plitvičkim jezerima

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL Cijena ulaznice iznosi do 24. svibnja 50 kuna za odrasle, 30 za studente i 25 kn za djecu od 7 do 18 godina.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL Cijena ulaznice iznosi do 24. svibnja 50 kuna za odrasle, 30 za studente i 25 kn za djecu od 7 do 18 godina.