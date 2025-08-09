FOTO Vatrena stihija kod Atene širi se brzo zbog vjetra: Evakuirano nekoliko sela, jedna osoba poginula

Veliki požar koji je buknuo jugoistočno od Atene i odnio jedan život u subotu i dalje gori te se širi zbog snažnih vjetrova. 
Foto: Marios Lolos/XINHUA
Grčki mediji prenose da je situacija ipak većinom pod kontrolom te da u operaciji gašenja sudjeluje nekoliko helikoptera i kanadera.  Požar gori oko 35 kilometara od Atene, a gradonačelnik jednog od pogođenih sela rekao je da je podmetnut. 
Foto: Marios Lolos/XINHUA
Na mjestu izbijanja pronađena je plinska boca, a stanovnici su vidjeli osobu sumnjivog ponašanja na motociklu.  Zbog vatre je evakuirano nekoliko sela, a spašeno je oko 400 ljudi. Dio kuća na tom području je izgorio, no pravi razmjeri štete još se ne znaju. 
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
U petak je u požaru poginuo muškarac čiju je kuću okružila vatra.  Veliki požari haraju i središnjom Grčkom te na poluotoku Peloponezu.  Grčka civilna straža upozorava da u mnogim dijelovima zemlje zbog suše i snažnih vjetrova  na snazi ostaje upozorenje o ekstremno visokom riziku od požara.
Foto: Marios Lolos/XINHUA
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: Marios Lolos/XINHUA
Foto: Marios Lolos/XINHUA
Foto: Marios Lolos/XINHUA
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
