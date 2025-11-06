FOTO Tisuće ljudi došlo se pokloniti Jean-Michelu Nicolieru: Pogledajte prizore iz Vukovara
Danas je u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru održan posljednji ispraćaj francuskog dragovoljca i hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon 34 godine u masovnoj grobnici na Ovčari.
Tomo Medved je prvi upisao svoje ime u knjigu žalosti na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata, dok je majka Nicoliera, Lyliane, s bratom Paulom i rodbinom došla pred lijes i poklonila se svome sinu.
U govoru je Medved istaknuo: "Nicolier je svojom žrtvom postao simbol hrabrosti, solidarnost i ljubavi prema Hrvatskoj. Bit će pokopan sa svim počastima, zahvaljujemo njegovoj majci na strpljenju, kao i svim drugim majkama nestalih i ubijenih hrvatskih branitelja".
Govoreći o okolnostima kojima je hrvatska istraga bila zaustavljena zbog nesuradnje Srbije, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je rekao da je istraga o Nicolierovoj smrti prekinuta 2019. te da je Francuska preuzela postupak.