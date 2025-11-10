FOTO Pogledajte kako je izgledao dolazak Gabrijele Žalac u Remetinec: Mahala je i poslala pusu

Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac javila se u ponedjeljak nešto prije 22 sata u zatvor u Remetincu zbog početka izdržavana zatvorske kazne od dvije godine zbog afere Softver.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Žalac se javila u Centar za dijagnostiku remetinečkog zatvora u kojem će ostati oko mjesec dana, nakon čega će dvogodišnju zatvorsku kaznu izdržavati u ženskoj kaznionici u Požegi.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Bivša ministrica je imala rok prijaviti se na izdržavanje kazne do večeras u ponoć, a pri ulasku u zatvor u Remetincu mahnula je okupljenim novinarskim ekipama.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Žalac je upućena u zatvor što joj je na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena molba za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nije bilo pravne osnove za novu žalbu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
