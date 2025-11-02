FOTO Ljeto u studenom: Još malo kupanja, a onda promjena vremena. Evo kad stiže

Ipak, prema najavama meteorologa, ovakvo vrijeme neće potrajati, već navečer se očekuje promjena uz pad temperature, oblake i mogućnost kiše, pa su današnji prizori kupanja početkom studenog vjerojatno posljednji ove godine.
U večernjim satima sa zapada se očekuje jače naoblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito uz obalu. Puhat će i slab do umjeren jugozapadnjak, u gorju ponegdje i jak, dok će se na Jadranu jugo postupno pojačavati na umjereno do jako.
Sutra će u jutarnjim satima biti promjenljivo do pretežno oblačno, s povremenom kišom i izraženijim pljuskovima, a u Gorskom kotaru moguća je i obilnija oborina. Od sredine dana stiže postupno razvedravanje sa zapada, pa će poslijepodne u većem dijelu zemlje biti djelomice sunčano, uz kišu još samo na krajnjem jugu.