FOTO Ljeto u studenom: Još malo kupanja, a onda promjena vremena. Evo kad stiže

Danas su mnogi Dubrovčani odlučili iskoristiti iznenađujuće topli jesenski dan za kupanje u moru.
Foto: Ivan Pozniak/PIXSELL
Temperatura zraka ovih se dana penje gotovo do ljetnih vrijednosti pa je sunce izmamilo hrabre kupače na plaže.
Foto: Ivan Pozniak/PIXSELL
Ipak, prema najavama meteorologa, ovakvo vrijeme neće potrajati, već navečer se očekuje promjena uz pad temperature, oblake i mogućnost kiše, pa su današnji prizori kupanja početkom studenog vjerojatno posljednji ove godine.
Foto: Ivan Pozniak/PIXSELL
U večernjim satima sa zapada se očekuje jače naoblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito uz obalu. Puhat će i slab do umjeren jugozapadnjak, u gorju ponegdje i jak, dok će se na Jadranu jugo postupno pojačavati na umjereno do jako. 
Foto: Ivan Pozniak/PIXSELL
Sutra će u jutarnjim satima biti promjenljivo do pretežno oblačno, s povremenom kišom i izraženijim pljuskovima, a u Gorskom kotaru moguća je i obilnija oborina. Od sredine dana stiže postupno razvedravanje sa zapada, pa će poslijepodne u većem dijelu zemlje biti djelomice sunčano, uz kišu još samo na krajnjem jugu.
Foto: Ivan Pozniak/PIXSELL
Zapuhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, povremeno pojačan, dok će na Jadranu jugo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a zatim na buru, koja će mjestimice biti jaka s olujnim udarima.
Foto: Ivan Pozniak/PIXSELL
Temperatura će biti osjetno niža, jutarnja između 8 i 13 °C, na Jadranu od 13 do 18 °C, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 20 °C, javlja DHMZ.
Foto: Ivan Pozniak/PIXSELL
