Novi doček u Zagrebu: Stigla zlatna braća Sinković

Foto: Borna Filić/PIXSELL - Nije ovo rutina ovo je novo zlato u novoj disciplini, na neki način lijep početak. Nije da nam se dogodilo da slavio zlato za zlato, ovo nam je ipak nešto novo. To smo i čekali - rekao je Valent.

Foto: Borna Filić/PIXSELL - Nije ovo rutina ovo je novo zlato u novoj disciplini, na neki način lijep početak. Nije da nam se dogodilo da slavio zlato za zlato, ovo nam je ipak nešto novo. To smo i čekali - rekao je Valent.