Misice su spremne: Jedva čekamo utakmicu, bit će vatreno

Foto: Direkcija izbora Miss sporta - Šteta što u hotelu s nama nisu hrvači iz Rusije. Naime, ovog vikenda se u Zagrebu održava svjetsko kadetsko prvenstvo, no saznale smo da su njihovi hrvači smješteni u hotelu I. Uh, kako bi ih zezali nakon utakmice – pričaju sportašice.

Foto: Direkcija izbora Miss sporta - Šteta što u hotelu s nama nisu hrvači iz Rusije. Naime, ovog vikenda se u Zagrebu održava svjetsko kadetsko prvenstvo, no saznale smo da su njihovi hrvači smješteni u hotelu I. Uh, kako bi ih zezali nakon utakmice – pričaju sportašice.