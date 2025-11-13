FOTO Pogledajte po kakvoj je magli Hrvatska igrala u Gorici, ovo se rijetko viđa
Hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 21 godine u četvrtak je pobijedila vršnjake iz Litve sa 4-0 (1-0) u utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. odigranoj u teškim uvjetima na maglom obavijenom stadionu u Velikoj Gorici.
Vodstvo momčadi koju vodi Ivica Olić donio je Fabijan Krivak golom u 27. minuti, na asistenciju Šimuna Hrgovića. Kapetan Lovro Zvonarek bio je strijelac za 2-0, a mrežu je pogodio preciznim prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora u 73. minuti.