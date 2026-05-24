FOTO Nezaboravni trenuci: Modrića bacali u zrak, s obitelji otrčao počasni krug, plakao...

Obraćajući se svojoj obitelji i navijačima, dodao je: "Mojoj obitelji, bez vas sve ovo ne bi bilo moguće. Teško je... Osvojili smo puno toga. Imali smo predivne trenutke. Ali najveći trofej koji sam osvojio je vaša ljubav. Vaša naklonost." Završio je citirajući rečenicu koja mu se posebno svidjela: "Ne plačite jer je gotovo, smijte se jer se dogodilo. Hala Madrid y nada mas!" Nakon govora, Modrić je zagrlio svoje suigrače, a potom suprugu i djecu koji su ga čekali uz teren.
Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, uslijedila je svečana ceremonija. Na velikim ekranima stadiona prikazan je dirljiv video s ključnim trenucima Modrićeve karijere u Real Madridu – od spektakularnih golova i asistencija do slavlja velikih pobjeda. Upravo je gledajući te prizore, kako potvrđuju izvještaji, kapetan Reala ponovno zaplakao