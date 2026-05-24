FOTO Nezaboravni trenuci: Modrića bacali u zrak, s obitelji otrčao počasni krug, plakao...

Emotivan je bio rastanak Luke Modrića s publikom u Madridu nakon utakmice Reala i Sociedada u posljednjem kolu španjolskog prvenstva prošle sezone, 24. svibnja 2025.
Emotivan je bio rastanak Luke Modrića s publikom u Madridu nakon utakmice Reala i Sociedada u posljednjem kolu španjolskog prvenstva prošle sezone, 24. svibnja 2025.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Modrić i trener Carlo Ancelotti odradili su svoju zadnju utakmicu na Bernabeuu nakon koje su obojica dala i zadnje govore. Bilo je poprilično emotivno
Modrić i trener Carlo Ancelotti odradili su svoju zadnju utakmicu na Bernabeuu nakon koje su obojica dala i zadnje govore. Bilo je poprilično emotivno
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Luku su suigrači bacali u zrak, a nakon toga je sa suprugom Vanjom i djecom otrčao počasni krug po stadionu
Luku su suigrači bacali u zrak, a nakon toga je sa suprugom Vanjom i djecom otrčao počasni krug po stadionu
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Obraćajući se svojoj obitelji i navijačima, dodao je: "Mojoj obitelji, bez vas sve ovo ne bi bilo moguće. Teško je... Osvojili smo puno toga. Imali smo predivne trenutke. Ali najveći trofej koji sam osvojio je vaša ljubav. Vaša naklonost." Završio je citirajući rečenicu koja mu se posebno svidjela: "Ne plačite jer je gotovo, smijte se jer se dogodilo. Hala Madrid y nada mas!" Nakon govora, Modrić je zagrlio svoje suigrače, a potom suprugu i djecu koji su ga čekali uz teren.
Obraćajući se svojoj obitelji i navijačima, dodao je: "Mojoj obitelji, bez vas sve ovo ne bi bilo moguće. Teško je... Osvojili smo puno toga. Imali smo predivne trenutke. Ali najveći trofej koji sam osvojio je vaša ljubav. Vaša naklonost." Završio je citirajući rečenicu koja mu se posebno svidjela: "Ne plačite jer je gotovo, smijte se jer se dogodilo. Hala Madrid y nada mas!" Nakon govora, Modrić je zagrlio svoje suigrače, a potom suprugu i djecu koji su ga čekali uz teren.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, uslijedila je svečana ceremonija. Na velikim ekranima stadiona prikazan je dirljiv video s ključnim trenucima Modrićeve karijere u Real Madridu – od spektakularnih golova i asistencija do slavlja velikih pobjeda. Upravo je gledajući te prizore, kako potvrđuju izvještaji, kapetan Reala ponovno zaplakao
Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, uslijedila je svečana ceremonija. Na velikim ekranima stadiona prikazan je dirljiv video s ključnim trenucima Modrićeve karijere u Real Madridu – od spektakularnih golova i asistencija do slavlja velikih pobjeda. Upravo je gledajući te prizore, kako potvrđuju izvještaji, kapetan Reala ponovno zaplakao
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Sve oči i srca na Santiago Bernabeu bili su usmjereni prema dvojici velikana – Luki Modriću i Carlu Ancelottiju, čiji će trag u Real Madridu trajati stoljećima
Sve oči i srca na Santiago Bernabeu bili su usmjereni prema dvojici velikana – Luki Modriću i Carlu Ancelottiju, čiji će trag u Real Madridu trajati stoljećima
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/