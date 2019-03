Dinamove legende složne: Nema nepobjedivih! Dečki, vi to možete

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Dobra je Benfica, ali i mi smo dobri. Znate li kakva je bila Benfica 60-ih godina? Bili su to Pereira, Eusebio, Simoes... Došli su kompletni i dobili smo ih 2:0. Bili su prvaci Europe - prisjetio se Krasnodar Rora i dodao:

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Nema nepobjedivih, samo treba vjerovati u sebe. Vidim da vjerujete u to i jako dobro igrate. Jedva čekamo tu utakmicu da to i osjetimo - rekao je Krasnodar Rora

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Narod vas voli, napravili ste nešto veliko, čuvajte to. Nešto je najljepše kada imate svoj narod i navijače. Veselite se kada izađete na teren. Bez obzira protiv koga igrate, uvijek svakoga respektirajte. Nebitno ako kažu da je netko bolji od tebe, ti izađi na teren i pokaži da si bolji, da zabiješ gol. To je nešto najljepše - rekao je Rudolf Belin i nastavio:

