Tko će nas predstavljati u Nizozemskoj? Ovo su pjesme koje se natječu!

Foto: Nel Pavletić/Pixsell Prošle godine nije uspjela pobijediti, ali možda joj to uspije ove. Lorena je svoj glazbeni talent publici predstavila 2017. godine u Supertalentu, a godinu dana poslije i u showu RTL Zvijezde.

Foto: HRT/Screenshot Za pjesmu "Hajde nazovi me" s kojom nastupa na Dori Jure Brkljača kaže da je energična i malo drukčija od pjesama koje inače izvodi, a i za ovu pjesmu zasluge pripadaju Miroslavu Rusu.

