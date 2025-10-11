FOTO Pogledajte spektakularnu atmosferu na koncertu 'Domu mom'
U raspjevanoj Areni Zagreb večeras je održan koncert koji je opravdao naslov spektakla godine – "Domu mom“, veliki domoljubni glazbeni događaj koji je na pozornici okupio 155 glazbenika: 25 izvođača i veliki orkestar.
U nezaboravnoj večeri, kroz 40 pjesama, publika je zajedno s izvođačima zapjevala o ljubavi prema Hrvatskoj, njezinoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Emocije, ponos i zajedništvo ispunili su Arenu, pretvarajući koncert u istinsko slavlje domovine.
Ovo glazbeno slavlje donijelo je niz dojmljivih izvedbi pjesama koje su obilježile generacije i ujedinile Hrvate diljem svijeta. Na pozornici su se izmjenjivala najpoznatija imena hrvatske glazbene scene, uz orkestar i mnoštvo glazbenika koji su zajedničkim snagama stvorili atmosferu ponosa, zahvalnosti i zajedništva.
Pjevali su Miroslav Škoro, Mate Bulić i sve popularniji Josip Ivančić, a sjajnim nastupima pridružili su im se i Pero Galić, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Klapa HRM „Sveti Juraj“ i Klapa Cambi. Uz njih su nastupili i Zaprešić Boysi, tamburaški sastav Gazde, Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Dino Petrić, Jure Brkljača, Frano Pehar, Pava, Nika Pastuović, Klapa Cesarice, SKUD „Ivan Goran Kovačić“ i Etno skupina Čuvarice.
Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je nastup desetogodišnjeg Marina Vrgoča, glazbenog “čuda od djeteta”, pobjednika prve sezone showa The Voice Kids Croatia i predstavnika Hrvatske na ovogodišnjoj Dječjoj Euroviziji. Njegov nastup, pun iskrenog ponosa i dječje radosti, simbolizirao je novu generaciju koja s ponosom živi i pjeva Hrvatsku.