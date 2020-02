U Sjevernoj Irskoj održano prvo istospolno vjenčanje: 'Naša ljubav je prava, kao i svaka druga'

Foto: Reuters/Pixsell 27-godišnja Sharni Edwards i 26-godišnja Robyn Peoples danas su izrekle sudbonosna "da" i time postale prvi istospolni par koji je ozakonio svoju veuzu u Sjevernoj Irskoj, i to na svoju šestu godišnjicu veze.

Foto: Reuters/Pixsell U Sjevernoj Irskoj istospolni su brakovi legalizirani sredinom listopada prošle godine, a Sharni i Robyn zakazale su ceremoniju nekoliko mjeseci prije nego što je došlo do izmjene zakona.

